Между двумя частями Одесской области запускают пассажирский катер через Днестровский лиман

В Одесской области запускают пассажирское сообщение через Днестровский лиман между двумя частями региона, которые из-за войны войны оказались без адекватного сообщения между собой.

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Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, 6 августа состоялся пробный запуск пассажирского катера.

"Со следующей недели он будет курсировать по маршруту Овидиополь - Белгород-Днестровский. Это упростит маршрут передвижения людей между населенными пунктами и позволит им быстрее добраться до южных районов Одесщины", - анонсировал он.

В свою очередь, еще 1 августа мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан сообщил и лично продемонстрировал, что в город был доставлен скоростной катер на подводных крыльях типа "Полесье", который, судя по окрасу, является судном компании "Нибулон".

Напомним, что до войны из бессарабской части Одесской области на остальную территорию Украины можно было добраться автомобильно-железнодорожным мостом через Днестровско-Цареградское устье в поселке Затока, где Днестровский лиман соединяется с Черным морем.

Однако этот объект был поврежден в результате российских обстрелов 26 апреля. Уже утром на следующий день по нему был нанесен второй ракетный удар, после чего мост был закрыт для проезда. Однако российские войска на этом не остановились, продолжив обстреливать его 2 мая, 10 мая, а также дважды попали в мост в ночь на 17 мая. Кроме этого, уже по меньшей мере несколько раз российские войска наносили ракетные удары по застройке самого поселка Затока, из-за чего он стал одним из самых опасных населенных пунктов области.

В свою очередь, арендованный Украиной у Молдовы участок трассы через село Паланка с другой стороны Днестровского лимана остался единственной дорогой, связывающей южную часть Одесской области с остальной территории Украины, и продолжает активно использоваться.