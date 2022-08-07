Між двома частинами Одещини запускають пасажирський катер через Дністровський лиман

В Одеській області запускають пасажирське сполучення через Дністровський лиман між двома частинами регіону, які через війну опинилися без адекватного сполучення між собою.

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Як повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, 6 серпня відбувся пробний запуск пасажирського катеру.

"З наступного тижня він курсуватиме за маршрутом Овідіополь - Білгород-Дністровський. Це спростить маршрут пересування людей між населеними пунктами та дозволить їм швидше дістатися до південних районів Одещини", - анонсував він.

В свою чергу, ще 1 серпня мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан повідомив та особисто продемонстрував, що до міста було доставлено швидкісний катер на підводних крилах типу "Полісся", яке, судячи з забарвлення є судном компанії "Нібулон".

Нагадаємо, що до війни з бессарабської частини Одеської області до решти території України можна було дістатися автомобільно-залізничним мостом через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, де Дністровський лиман з'єднується з Чорним морем.

Однак цей об'єкт було пошкоджено внаслідок російського обстрілу 26 квітня. Вже вранці наступного дня по ньому було завдано другого ракетного удару, після чого міст закрили для проїзду. Однак російські війська на цьому не зупинилися, продовживши обстрілювати його 2 травня, 10 травня, а також двічі влучили в міст у ніч проти 17 травня. Крім цього, вже принаймні декілька разів російській війська наносили ракетні удари по забудові самого селища Затока, через що воно стало одним з найнебезпечніших населених пунктів області.

В свою чергу, орендована Україною в Молдови ділянка траси через село Паланка з іншої сторони Дністровського лиману наразі залишилася єдиною дорогою, що пов'язує південну частину Одеської області з рештою території України, і продовжує активно використовуватися.