Главу Белгород-Днестровского райсовета задержали на краже катера Госэкоинспекции (ФОТО)

Правоохранители разоблачили председателя одного из районных советов Одесской области на похищении имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на 2,6 миллиона гривен.

Как сообщают в областной прокуратуре, следствие установило, что чиновник под предлогом якобы сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов завладел скоростным катером UMS (Tuna) 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом.

Для этого он ввел в заблуждение людей, у которых это имущество находилось на хранении на территории яхт-клуба "Совиньон" в Одессе, и внес недостоверные сведения в документы.

В дальнейшем фигурант перевез катер в "безопасное" место на территорию завода в городе Беляевка и распорядился им по своему усмотрению. Ему сообщили о подозрении по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Решаются вопросы избрания должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от занимаемой должности и ареста имущества.

Расследование дела ведут следователи отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 (расположен в Одессе) при оперативном сопровождении сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления полиции в Одесской области и облуправления Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры и Киевской окружной прокуратуры Одессы.

Фото: Думская

В свою очередь, как передает местное издание "Думская", речь идет о председателе Белгород-Днестровского райсовета Григории Мельниченко, который является зятем бывшего главы Одесской обладминистрации Сергея Гриневецкого. Издание также публикует фото без замазывания лица задержанного, на которых видно, что это действительно Мельниченко.