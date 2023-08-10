Голову Білгород-Дністровської райради затримали на крадіжці катера Держекоінспекції (ФОТО)

Правоохоронці викрили голову однієї з районних рад Одеської області на викраденні майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на 2,6 мільйона гривень.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, слідство встановило, що посадовець під приводом нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів заволодів швидкісним катером UMS (Tuna) 865 Cabin з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом.

Для цього він ввів в оману людей, у яких це майно знаходилось на зберіганні на території яхт-клубу "Совіньйон" в Одесі, та вніс недостовірні відомості до документів.

В подальшому фігурант перевіз катер у "безпечне" місце на територію заводу у місті Біляївка та розпорядився ним на власний розсуд. Йому повідомили про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішуються питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від займаної посади та арешту майна.

Розслідування справи здійснюють слідчі відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 (розташований в Одесі) за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку Головного управління поліції в Одеській області та облуправління Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури та Київської окружної прокуратури Одеси.

Фото: Думська

В свою чергу, як передає місцеве видання "Думська", йдеться про голову Білгород-Дністровської райради Григорія Мельниченка, який є зятем колишнього голови Одеської обладміністрації Сергія Гриневецького. Видання також публікує фото без замилювання обличчя затриманого, на яких видно, що ним є Мельниченко.