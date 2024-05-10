Через Дністровський лиман знову запустили пасажирське сполучення катером

Компанія "Нібулон" з 10 травня розпочала сезон пасажирських перевезень через Дністровський лиман власним швидкісним катером на підводних крилах. Про це йдеться у її повідомленні.

Рейси, які позиціонуються як "морські прогулянки", будуть здійснюватися щодня. Всього катер виконуватиме три зворотних рейси на день: відправлення з Білгорода-Дністровського здійснюватиметься о 7:45, 12:45 та 15:45, з Овідіополя - о 9:00, 14:00 та 17:00.

На кожну поїздку закладається 25 хвилин в одному напрямку. Квитки коштуватимуть 250 гривень і будуть доступні безпосередньо під час посадки на судно.

В "Нібулоні" наголошують, що згідно з чинними вимогами кожен пасажир повинен мати документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

У разі виникнення запитань в компанії просять телефонувати за номером +38 (050) 394 74 83 (з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:00) чи надсилайти лист на електронну адресу [email protected] або [email protected].

Чому важливе сполучення між Овідіополем і Білгородом-Дністровським

Нагадаємо, що "Нібулон" запустив пасажирське сполучення через Дністровський лиман в серпні 2022 року. У минулі два десятиріччя катери через лиман не курсували.

Однак наприкінці квітня та в травні 2022 року неодноразово обстрілювався й пошкоджувався міст через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, яке сполучає Дністровський лиман з Чорним морем, що спонукало до відновлення альтернативного сполучення між берегами водойми.

Сам міст, відповідно, був єдиним шляхом, що безпосередньо сполучав південну частину Одеської області з рештою території України, зокрема й залізницею. Втім, реальний стан та можливість проїзду ним після травня 2022 року офіційно ніяк не коментується.

Іншою ж дорогою є траса Одеса - Рені, однак на ділянці, якою обходить Дністровський лиман з протилежної сторони в районі села Паланка, вона проходить через орендовану Україною в Молдови територію. Наразі це єдиний безпечний шлях між двома частинами Одещини.

Примітно, що у 2022 році вартість проїзду на катері становила лише 100 гривень. В червні 2023 року, коли почався другий сезон курсування катеру, вартість квитка підняли, але незначно - до 120 гривень.

Зазначимо, що "Нібулон" відомий, зокрема, як один з найбільших українських сільськогосподарських виробників, але також займається суднобудуванням і логістикою, в тому числі водною. Напрям пасажирських перевезень в компанії позиціонують як соціальну ініціативу.

Завдяки облаштуванню нею причальної і берегової інфраструктури до війни в Миколаївській та Херсонській областях в різні часи існувало водне сполучення Дніпром, Південним Бугом та Бузько-Дніпровсько-лиманським каналом, що поєднувало між собою Вознесенськ, Нову Одесу, Миколаїв, Голу Пристань, Очаків та Кінбурнську косу.