Дорогу "Одеса-Рені" планують розширити, щоб зменшити затори

В Одеській області планують розширити дорогу “Одеса-Рені” для більш комфортного проїзду легкового транспорту через пункти пропуску.

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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише Укрінформ.

За його словами, на Одещині працюють над вирішенням питань із чергами на прикордонних пунктах пропуску і планують покращити інфраструктуру, щоб забезпечити комфортне пересування туристів і зменшити затори на дорогах міжнародного значення.

"У планах – розширення доріг. Ми хочемо, щоб прикордонники перевіряли вантажівки на спеціальних місцях, щоби забезпечити безперебійний рух легкового транспорту", - розповів Кіпер.

Він додав, що в ОВА проаналізували заявки туристів на бронювання готелів та встановили, що цьогоріч кількість охочих відпочити на Одещині значно перевищує очікування.

Перше місце за популярністю посів Ізмаїльський район, дорога до якого проходить саме через пункти пропуску на трасі Одеса-Рені, де і збираються шалені черги автівок.

Нагадаємо, завдяки спільному з Молдовою прикордонному контролю на пункті пропуску “Рені” вантажівки на шляху до румунського порту Галац робитимуть менше зупинок на контрольні процедури, а отже й дорога стане швидшою.

Проєкт нової дороги паралельно "Одеса-Рені"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) проєктує нову дорогу паралельно до наявної траси "Одеса-Рені", частина якої проходить територією Республіки Молдова (село Паланка), розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

"Ми проєктуємо дорогу паралельно з наявною трасою "Одеса-Рені", щоб організувати сполучення на українській території", - сказав Васьков.

За його словами, безпосередньо на трасі "Одеса-Рені" планується будівництво споруди.

"Щоб розв'язати проблему точково, ми, як Мідовідновлення, знайшли фінансування і хочемо побудувати споруду, щоб не зупиняти автотранспорт", - сказав Васьков, додавши, що питання узгоджується з молдовською стороною, зокрема, з територіальними громадами в Молдові.

Як відомо, частина траси "Одеса-Рені" на ділянці село Маяки - село Удобне (з 51 до 50 км) пролягає молдовською територією.

30 червня 2011 року в Кишиневі (Молдова) було підписано акт визначення та закріплення на місцевості меж ділянки автомобільної дороги Одеса - Рені в районі с. Паланка, а також земельної ділянки, якою вона проходить. Ділянка дороги була де-юре передана у власність України 18 листопада 2001 року, проте акт визначення меж на місцевості так і не було визначено.

Відповідно до угоди про кордон від 1999 року, Молдова передала Україні в користування ділянку автомагістралі Одеса - Рені протяжністю 7,7 км, але прилегла до дороги територія в районі Паланки залишалася у власності Молдови. Після зміни влади в Молдові в 2009 році Україна зажадала передати їй у власність територію площею майже 1 тис. га, мотивувавши це передачею Молдові у власність 450 м берегової лінії на Дунаї в 2002 році, завдяки чому та отримала можливість побудувати морський порт Джурджулешти.