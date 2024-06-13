На українсько-польському кордоні збудують новий вантажний термінал та пішохідний перехід

На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею збудують додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід. Це дозволить підвищити пропускну спроможність КПП на 10–15 %.

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Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що Агентство відновлення в співпраці з Проєктом USAID "Економічна підтримка України" та субпідрядником Проєкту USAID Miyamoto International Ukraine завершили розробку передпроєктних пропозицій для прикордонного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Передпроєктні роботи складалися з виконання техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та техніко-економічного розрахунку (ТЕР) для пропонованого будівництва додаткового вантажного терміналу та пішохідного переходу на пункті пропуску (ПП).

Згідно з повідомленням пресслужби, нова інфраструктура дозволить впровадити вдосконалену систему сучасних контрольних процесів на основі безпаперових технологій та автоматизованого управління рухом, що підвищить пропускну спроможність КПП на 10–15 %.

"Завершення ТЕО та ТЕР є важливим етапом, який відкриває шлях до фактичних проєктних робіт, які ми вже розпочали. Завершальний етап процесу – основне будівництво нового вантажного терміналу. Будівництво включає створення нових транспортних та пішохідних маршрутів, а також будівництво необхідних споруд і контрольних точок. Плануємо завершити роботи до кінця серпня 2025 року", - зазначили в агентстві відновлення.

Як зміниться пропускна спроможність ПП

У Агентстві відновлення повідомляють, що наразі пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обробляє 340 вантажівок, 25 автобусів та 550 автомобілів протягом 12-годинної зміни.

Реконструкція вантажного терміналу та пішохідного переходу, а також реорганізація та оптимізація транспортної схеми збільшить пропускну спроможність пункту до 640 вантажівок, 50 автобусів та 1000 автомобілів протягом кожної 12-годинної зміни.

Оптимізація транспортної схеми передбачає влаштування 20 смуг для вантажівок, 12 смуг для автомобілів, 4 смуги для автобусів та пішохідного коридору.

Завдяки цим покращенням пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" зможе працювати постійно з річним потоком відвідувачів у 3 519 000 людей, 242 000 автомобілів, 331 200 вантажних одиниць та 31 050 автобусів. Це потенційно допоможе суттєво збільшити експорт та економічне відновлення України.

Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і модернізує існуючу інфраструктуру

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.

Також уряд виділив додатково 222 мільйони гривень на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску, зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Крім того, завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород - Вишнє Нємецьке". Модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Також нагадаємо, що у Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.