На границе с Венгрией приостановят таможенный контроль на одном из пунктов пропуска: в чем причина

18 марта в пункте пропуска "Косино — Барабаш" на границе с Венгрией временно приостановят таможенный контроль из-за отключения электроэнергии.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

Что известно о запланированных работах

На украинско-венгерской границе, Службой восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области запланированы работы по установке и подключению систем резервного питания.

В частности, 18 марта с 12:00 до 16:00 в ЧП "Косино — Барабаш" отсутствует электроснабжение и приостановлен таможенный контроль.

"Просим граждан, которые будут выбирать для пересечения границы данный пункт пропуска, учесть информацию и, по возможности, воспользоваться другими международными переходами", - отмечается в пресс-службе.

О работе пунков пропуска

Напомним, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.

Добавим, с 17 по 19 марта в пункте пропуска "Вишне-Немецкое – Ужгород" частично ограничат движение грузового транспорта из-за проведения словацкой стороной технического обслуживания осевых весов.

Также в рамках системы "єЧерга" на пяти крупнейших пунктах пропуска введено отдельные очереди для пустых грузовиков массой свыше 7,5 тонн.