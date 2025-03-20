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На кордоні з Угорщиною не працюватиме один з пунктів пропуску: що відомо
21 березня на кордоні з Угорщиною тимчасово буде призупинено митний контроль у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань".
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Зазначається, що за інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, зранку 21 березня, у пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, заплановані роботи зі встановлення та підключення систем резервного живлення.
Орієнтовний час робіт - з 7 год по 10 год.
Як повідомляється, тимчасово у пункті пропуску з української сторони буде відсутнє електроживлення та призупинено митний контроль громадян і транспортних засобів.
У Держмитслужбі просять громадян, які перетинатимуть кордон, врахувати цю інформацію та, за можливості, скористатися іншими пунктами пропуску.
Про роботу пунктів пропуску
Нагадаємо, з 13 березня по 10 травня у пункті пропуску "Шегині", що на польському кордоні, оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі через ремонтні роботи.
Також з 24 березня 2025 року у пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на українсько-польському кордоні стартують ремонтні роботи цементобетонного покриття. У зв'язку з цим буде частково обмежено рух транспорту смугою, що веде до в'їзду в Україну.
Раніше повідомлялося, що у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.