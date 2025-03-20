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На границе с Венгрией не будет работать один из пунктов пропуска: что известно
21 марта на границе с Венгрией временно будет приостановлен таможенный контроль в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань".
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Отмечается, что по информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, утром 21 марта, в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" на украинско-венгерской границе запланированы работы по установке и подключению систем резервного питания.
Ориентировочное время работ – с 7 ч по 10 час.
Как сообщается, временно в пункте пропуска с украинской стороны отсутствует электропитание и приостановлен таможенный контроль граждан и транспортных средств.
В Гостаможслужбе просят граждан, которые будут пересекать границу, учесть эту информацию и, по возможности, воспользоваться другими пунктами пропуска.
О работе пунктов пропуска
Напомним, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме из-за ремонтных работ.
Также с 24 марта 2025 года в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе стартуют ремонтные работы цементобетонного покрытия. В этой связи будет частично ограничено движение транспорта полосой, ведущей к въезду в Украину.
Ранее сообщалось, что в рамках системы "єЧерга" на пяти крупнейших пунктах пропуска введены отдельные очереди для пустых грузовиков массой более 7,5 тонн.