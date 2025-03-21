Модернізація митних пунктів: які новації готують на українсько-польському кордоні

У пункті пропуску “Грушів – Будомєж” відбулася експертна зустріч представників митних органів України та Польщі, під час якої обговорили важливі новації на спільному кордоні. Увагу приділили вдосконаленню митних процедур та посиленню співпраці між двома країнами.

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Про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Митний кордон між Україною та Польщею

Українська сторона наголосила на впровадженні сучасних технічних засобів для підвищення ефективності боротьби з порушеннями митних правил. Зокрема, розглядаються питання:

встановлення додаткових камер відеоспостереження;

визначення місць для розміщення багажних сканерів і вагових комплексів на пунктах пропуску "Грушів", "Нижанковичі" та "Угринів".

Серед важливих ініціатив – у пункті пропуску "Краківець - Корчова" з польської сторони:

запрацює друга скануюча система;

буде запущена нова зважувальна станція для порожніх вантажних транспортних засобів.

Це дозволить виокремити їхній рух в окрему смугу та збільшити пропускну спроможність порожніх вантажівок до 30%.

Окремо обговорили реконструкцію автобусної ділянки на пункті пропуску "Медика – Шегині".

Польська сторона повідомила, що під час робіт рух автобусів на в'їзд до Польщі буде повністю зупинено, а рух вантажного транспорту призупинено на два тижні.

Точна дата початку реконструкції поки не визначена, але перевізників попередять заздалегідь.

Про роботу пунктів пропуску

Нагадаємо, 21 березня на кордоні з Угорщиною тимчасово призупинено митний контроль у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", де заплановані роботи зі встановлення та підключення систем резервного живлення. Тимчасово у пункті пропуску з української сторони буде відсутнє електроживлення та призупинено митний контроль громадян і транспортних засобів.

На початку квітня планується відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною. Цей пункт призначений для перетину кордону легковими автомобілями з максимальною вагою 3,5 тонни та буде працювати в денний час.

Додамо, з 13 березня по 10 травняу пункті пропуску "Шегині", що на польському кордоні, оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі.