Польща розширює залізничний термінал "Славкув" як стратегічний об'єкт для відбудови України

Польща розпочала удосконалення залізничного терміналу “Славкув”, плануючи його використання для майбутньої відбудови України. Термінал знаходиться у Сілезькому воєводстві.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск на Європейському форумі нових ідей (EFNI) у Варшаві, пише Укрінформ.

За його словами, це місце може стати надзвичайно важливим, оскільки тут закінчується широка колія, що йде зі сходу, і багато компаній, зокрема західноєвропейських, проявляють до нього значний інтерес.

Тому польський уряд ухвалив рішення, що «нагляд над розвитком й інвестиціями у цьому місці на 100% матимуть поляки, польські компанії, польська держава».

"Ми на цьому зароблятимемо. Таким чином Польща і весь світ допоможуть у відбудові України, адже "Славкув" і цей термінал будуть ключовим місцем з погляду логістики і транспорту", - наголосив польський прем'єр.

Варто додати, що попередній польський уряд у травні 2022 року заявляв, що Польща готова розширити власну залізничну інфраструктуру для транспортування заблокованого Росією українського збіжжя на Близький Схід та країни Африки та потребує для цього "кількох місяців".

Нагадаємо, минулого року "Укрзалізниця" та Польські державні залізниці (PKP) домовилися розвивати інтермодальні залізничні маршрути між Азією та Європою. Для цього компанії будуть працювати над підвищенням пропускної спроможності та ефективності прикордонних переходів у вантажних перевезеннях, а також розширенням прикордонної залізничної інфраструктури.