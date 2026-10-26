УЗ змінить погодження перевезень агропродукції: які напрямки можуть обмежити

У листопаді “Укрзалізниця” змінить порядок погодження планів перевезення агропродукції до західних прикордонних переходів. Компанія скорочуватиме обсяги відправлень за напрямками, де очікування вагонів у черзі перевищуватиме 15 діб, а погоджені плани переглядатиме кожні 10 днів.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Зернова біржа".

УЗ повертається до обмежень перевезень

Компанія скорочуватиме заплановані обсяги на напрямках, де накопичуються черги вагонів і збільшується час очікування.

Під час погодження заявок УЗ враховуватиме фактичну кількість вагонів, які іноземні перевізники приймали протягом останніх одного-двох місяців, а також тривалість перебування вагонів у черзі. Якщо очікування перевищуватиме 15 діб, обсяги перевезень за відповідним напрямком зменшуватимуть.

Зокрема, якщо іноземний перевізник раніше приймав по 50 вагонів на добу, саме цей показник використовуватимуть для подальших розрахунків. Заявлена готовність партнера збільшити обсяги приймання сама по собі не стане підставою для перегляду нормативу.

Крім того, під час погодження планів перевезень "Укрзалізниця" враховуватиме рішення Кабінету Міністрів щодо пріоритетного транспортування рослинної олії та пального.

УЗ може тимчасово обмежити відправлення вагонів

За словами заступника директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Ткачева, компанія розглядає можливість тимчасового обмеження відправлень за окремими напрямками. Мета - скоротити черги до 10–12 тис. вагонів.

Такий підхід уже застосовували у 2022–2023 роках. Тоді завдяки обмеженню перевезень кількість вагонів у чергах вдалося зменшити з 42 тис. до 12 тис.

Погоджені обсяги перевезень планують переглядати кожні 10 днів. Для цього "Укрзалізниця" створить інформаційну панель, у якій відображатимуться подані заявки та фактичні обсяги перевезень у розрізі кожного прикордонного переходу й іноземного перевізника.

Це має допомогти оперативніше коригувати плани перевезень відповідно до реальної пропускної спроможності прикордонних переходів і не допускати надмірного накопичення вагонів у чергах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує отримувати додаткові кошти, зокрема через продаж металобрухту та непрофільних активів. Загалом компанія планує заощадити 10,2 млрд грн у межах програми оптимізації витрат на 2026 рік.