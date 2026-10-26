УЗ изменит согласование перевозок агропродукции: какие направления могут ограничить

В ноябре "Укрзализныця" изменит порядок согласования планов перевозки агропродукции к западным пограничным переходам. Компания будет сокращать объемы отправлений по направлениям, где ожидания вагонов в очереди будут превышать 15 суток, а согласованные планы будут пересматривать каждые 10 дней.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Зерновая биржа".

УЗ возвращается к ограничениям перевозок

Компания будет сокращать запланированные объемы по направлениям, где накапливаются очереди вагонов и увеличивается время ожидания.

При согласовании заявок УЗ будет учитывать фактическое количество вагонов, принимаемых иностранными перевозчиками в течение последних одного-двух месяцев, а также продолжительность пребывания вагонов в очереди. Если ожидание будет превышать 15 дней, объемы перевозок по соответствующему направлению будут уменьшать.

В частности, если иностранный перевозчик раньше принимал по 50 вагонов в сутки, именно этот показатель будет использоваться для дальнейших расчетов. Заявленная готовность партнера увеличить объемы приемки сама по себе не станет основанием для пересмотра норматива.

Кроме того, при согласовании планов перевозок "Укрзализныця" будет учитывать решение Кабинета Министров о приоритетной транспортировке растительного масла и горючего.

УЗ может временно ограничить отправку вагонов

По словам заместителя директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Ткачева, компания рассматривает возможность временного ограничения отправлений по отдельным направлениям. Цель – сократить очереди до 10–12 тыс. вагонов.

Такой подход уже применяли в 2022-2023 годах. Тогда благодаря ограничению перевозок количество вагонов в очередях удалось снизить с 42 тыс. до 12 тыс.

Согласованные объемы перевозок планируют пересматривать каждые 10 дней. Для этого "Укрзалізниця" создаст информационную панель, в которой будут отображаться поданные заявки и фактические объемы перевозок в разрезе каждого пограничного перехода и иностранного перевозчика.

Это должно помочь более оперативно корректировать планы перевозок в соответствии с реальной пропускной способностью пограничных переходов и не допускать чрезмерного накопления вагонов в очередях.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует получать дополнительные средства, в том числе через продажу металлолома и непрофильных активов. Компания планирует сэкономить 10,2 млрд грн в рамках программы оптимизации расходов на 2026 год.