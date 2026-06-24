В "Укрзализныце" объяснили, почему убытки от грузовых перевозок превысили 11 млрд грн

Грузовой бизнес АО "Укрзализныця", ранее перекрывавший убытки пассажирских перевозок, сам стал убыточным — операционный убыток сегмента в 2026 году достиг 11 млрд грн. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель правления компании Александр Перцовский, сообщает Delo.ua.

По его словам, еще в 2023 году грузовые перевозки приносили прибыль, и компания в общей сложности получила более 5 млрд грн чистого финансового результата — преимущественно благодаря перекрестному субсидированию убыточных пассажирских направлений средствами грузового сегмента. Однако эта модель, по признанию Перцовского, являлась "историей очень нездорового организма", которая не могла продолжаться долго.

Среди главных факторов, приведших к убыточности грузовых перевозок, два определяющих.

Эвакуация из Покровска Донецкой области . Компания потеряла значительную угольную грузовую базу из-за боевых действий и эвакуации из Донецкой области, несмотря на попытки удерживать обходные пути как можно дольше. По оценке УЗ, это обошлось компании в 7–7,3 млрд грн утраченных доходов от грузовых перевозок.

Рост стоимости электроэнергии . Самый отрицательный фактор — минус 15,4 млрд грн из-за роста цены на электроэнергию, хотя объемы потребления даже сократились. Отдельно Перцовский привел пример первого квартала, когда правительственное решение заставило компанию импортировать электроэнергию по более высокой цене, что за один день прибавило около 15 млрд грн расходов.

Пассажирские перевозки дальнего направления удалось сделать прибыльными

По словам Перцовского, компания пытается закрыть финансовый разрыв своими силами и за счет государственной поддержки. Собственная программа оптимизации на 2026 год рассчитана на 10,2 млрд. грн. и по результатам пяти месяцев выполняется на 104%. Среди конкретных инициатив — рекордная продажа металлолома (план — около 9 млрд грн, из которых 1,2–2,2 млрд грн уже реализовано), продажа непрофильных активов (в том числе передача ведомственной медицины в Харькове и Одессе), а также эффективная коммерческая аренда площадей на вокзалах — по словам Перцовского. м приносят около миллиона долларов прибыли в год.

В то же время, оптимизация капитальных расходов имеет и обратную сторону: компания сокращает программу ремонтов локомотивов и вагонов — более 160 локомотивов в этом году не получили ремонта. Перцовский назвал это "миной замедленного действия", которое впоследствии окажет негативное влияние на техническое состояние вагонов и грузоотправителей.

Отдельно глава правления выделил пассажирские перевозки дальнего сообщения как направление, где ситуация принципиально изменилась: благодаря внедренному государством механизму компенсации тарифов (PSO) этот сегмент впервые вышел в плюс. По подсчетам компании, государственный заказ предоставил дополнительно около 16 млрд грн финансирования. Пригородное сообщение остается хронически убыточным и продолжает покрываться за счет перекрестного субсидирования — по словам Перцовского, окончательное решение этого вопроса возможно только после введения отдельного механизма государственного заказа для пригородных перевозок, ориентировочно с 2028 года.

В целом, по данным компании, прогноз финансового результата 2026 года отрицательный: ущерб составит 21,9 млрд грн, а дефицит ликвидности – 26,3 млрд грн.

"Укрзализныця" предлагает повысить грузовые тарифы на 30%

Ранее "Укрзализныця" обнародовала проект приказа по пересмотру грузовых тарифов и инициировала их индексацию впервые за четыре года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат и промышленной инфляцией, которая с 2022 более чем удвоилась.

В "Укрзализныце" отмечают, что в течение предыдущих лет удерживали тарифы на стабильном уровне, в частности, за счет сокращения расходов и государственного финансирования пассажирских перевозок. В то же время накопленный ущерб в 2025 году составил 7,6 млрд грн, а за первые четыре месяца 2026 года – 9,3 млрд грн.

Согласно проекту решения, первый этап индексации может вступить в силу с 1 августа 2026 года и предусматривает повышение тарифов на грузовые перевозки на 30%. Также планируется унификация тарифов на перевозку пустых вагонов. Второй этап индексации будет рассматриваться отдельно, ориентировочно с 1 января 2027 года.

В компании отметили, что даже после повышения железнодорожная логистика будет оставаться дешевле, чем в 2022-2023 годах, а также существенно ниже, чем в странах ЕС. В то же время, индексация частично компенсирует рост расходов и должна приблизить финансовое состояние компании к стабилизации.

Отдельно в "Укрзализныце" отмечают, что с начала полномасштабного вторжения железнодорожная инфраструктура понесла более 5,4 тыс. атак, а общий ущерб превысил 100 млрд грн. Несмотря на это, компания продолжает обеспечивать перевозку пассажиров, грузов и гуманитарных грузов и восстанавливать инфраструктуру после обстрелов.

Напомним, осенью 2025 года и в декабре 2024 года в компании уже инициировали повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, но такая инициатива вызвала резкое сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейшие металлургические компании (ArcelorMittal Кривой Рог, Запорожсталь и шесть горно-обогатительных комбинатов).

Бизнес отметил, что высокая стоимость логистики остается одним из ключевых сдерживающих факторов для экспорта. Так, по оценкам экспертов, из-за российской военной агрессии логистические затраты существенно выросли, в некоторых отраслях достигнув 40% от себестоимости продукции. В сочетании со сложной ситуацией в энергетике, нехваткой персонала и повышением логистических затрат это значительно увеличивает финансовое бремя на украинский бизнес и снижает конкурентоспособность отечественных товаров на мировых рынках.

В прошлом году "Укрзализныця" утроила ущерб

По итогам 2025 года "Укрзализныця" получила 7,66 млрд грн чистого убытка . Себестоимость услуг превысила выручку, а долги взлетели до 118 млрд грн. Согласно финансовой отчетности, выручка УЗ упала на 13,5% — до 88,98 млрд грн (в 2024-м этот показатель составлял 102,87 млрд грн). При этом себестоимость реализуемой продукции не просто не снизилась пропорционально, а наоборот — превысила доходы и достигла 100,45 млрд грн.

Существенный удар по доходам "Укрзализныци" нанесла потеря части грузовой базы, которая исторически генерировала основной денежный поток. По итогам 2025 года общие объемы железнодорожных перевозок сократились на 7,8% – до 161,3 млн тонн. При этом структура логистики претерпела кардинальные изменения: перевозки стройматериалов выросли на 3% (до 31,2 млн тонн) и впервые опередили зерновые грузы, объемы которых рухнули сразу на 27,3%.

Такое резкое падение перевозок носило комплексный характер и напрямую связано с войной. Снижение транспортировки угля обусловлено системными ударами РФ по объектам тепловой генерации, что остановило движение топлива. Зерновая логистика пострадала от своеобразного "идеального шторма": смещение сроков сбора кукурузы, исчерпание запасов после рекордного экспорта в предыдущие периоды и логистических коллапсов в конце 2025 года из-за атак на портовую и железнодорожную инфраструктуру.