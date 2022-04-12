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На 12 квітня узгоджено 9 гуманітарних коридорів
12 квітня продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. На сьогодні узгоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Донецька область
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Запорізька область
Бердянськ - Запоріжжя.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5
Енергодар – Запоріжжя. Місце зборів автомобілів оголосять місцева влада.
Евакуація із міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті.
Також на блокпості у Василівці чекають на проїзд автобуси, відправлені із Запоріжжя.
Луганська область
Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце збирів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Першотравнева, 42
с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне - Бахмут.