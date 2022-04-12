- Тип
- Важно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
На 12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров
12 апреля продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. На сегодня согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Донецкая область
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Запорожская область
Бердянск – Запорожье.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте.
Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Луганская область
Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.