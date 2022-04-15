Российские войска обстреляли автобусы с людьми, которых эвакуировали из Луганской области

Российские оккупанты обстреляли автобусы, которые пытались вывезти людей с территорий ведения боевых действий в Луганской области.

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Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Во время эвакуации жителей из города Старобельск Луганской области в Днепр по двум автобусам рашисты открыли огонь — есть раненые и погибшие. Более подробная информация устанавливается. Оккупант в очередной раз применяет оружие с целью недопущения эвакуации мирного населения на территории подконтрольные Украине", — отметила она.

Также, по словам Денисовой, в результате обстрелов эвакуационных автобусов с мирными жителями поселка Борова Изюмского района Харьковской области по предварительным данным погибли 7 человек, 27 получили ранения.

"Такие действия рашистских оккупантов являются военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 о защите мирного населения во время войны. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине", — подытожила омбудсмен.

Напомним, по словам Денисовой российские оккупанты наращивают объемы принудительной депортации украинцев с временно оккупированных территорий. По ее словам, российские СМИ со ссылкой на свои источники в военных ведомствах РФ, рапортуют о 674 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысячи – дети. Только накануне было вывезено 15 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей.