Російські війська обстріляли автобуси з людьми, яких евакуювали з Луганської області

Російські окупанти обстріляли автобуси, які намагалися вивезти людей з територій ведення бойових дій у Луганській області.

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Про це заявила уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

"Під час евакуації жителів із міста Старобільськ Луганської області до Дніпра двома автобусами рашисти відкрили вогонь — є поранені та загиблі. Докладніша інформація встановлюється. Окупант вкотре застосовує зброю з метою недопущення евакуації мирного населення на території, підконтрольні Україні", — зазначила вона.

Також, за словами Денисової, внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів із мирними жителями селища Борова Ізюмського району Харківської області за попередніми даними загинуло 7 людей, 27 отримали поранення.

"Такі дії рашистських окупантів є воєнним злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень Росії прав людини в Україні", — підсумувала омбудсмен.

Нагадаємо, за словами Денисової, російські окупанти нарощують обсяги примусової депортації українців з тимчасово окупованих територій. За її словами, російські ЗМІ з посиланням на свої джерела у військових відомствах РФ рапортують про 674 тисячі людей, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. Лише напередодні було вивезено 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей.