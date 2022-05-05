На Луганщині наступ російських військ провалився, — Гайдай

ЗСУ відбили атаки росіян на двох напрямках, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

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"Наступи орків на Воєводівку та Оріхове провалилися", — заявив він.

Гайдай зазначив, що 4 травня окупанти намагалися наблизитися до Сєверодонецька, але були відбиті біля Воєводівки. На Попаснянському напрямку ворог безуспішно атакував Орєхово.

Загалом на Донбасі за добу ЗСУ відбили одинадцять атак військ РФ та знищили п'ять танків, сім одиниць бойової броньованої та п'ять одиниць автомобільної техніки.

Внаслідок російських обстрілів загинули п'ять мирних жителів.

Нагадаємо, росіяни скинули авіабомби на елеваторний комплекс у Рубіжному та повністю знищили його. Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно воронку від бомб.

Водночас у Попасному та Рубіжному продовольства та води у людей залишилося лише на тиждень. Через постійні обстріли доступ до міст ускладнений, тому організувати доставку гуманітарного конвою, як і евакуацію мирних жителів, неможливо.