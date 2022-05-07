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Росіяни вбили двох дітей під час обстрілу Луганської області

Росіяни вбили двох дітей під час обстрілу Луганської області
Росіяни вбили хлопчиків 11 та 14 років. Фото: Facebook Гайдая

Окупанти 7 травня обстріляли місто Привілля з ракетних систем залпового вогню "Гради". В результаті дві дитини загинули, жінка та ще двоє дітей отримали тяжкі поранення. Про це повідомляє голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом у пошуках можливих жертв. На одній із вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років виявили без ознак життя", - розповів Гайдай.

Дітям, які отримали поранення, по 12 та 8 років, потерпілій жінці – 69 років. На місці ще працюють поліцейські, жертв може бути більше.

Раніше під час обстрілу ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС у Луганській області, а також залізничне господарство Сєверодонецького "Азоту". Виникла пожежа, але рятувальники запобігли загорянню цистерн підприємства.

Нагадаємо, на Луганщині йдуть запеклі бої. Росіяни намагаються прорватися у Рубіжному та Білогорівці.

Автор:
Віта Молодан