Росіяни намагаються відрізати Луганську область від України, — голова ОВА

Армія Російської Федерації прагне відрізати Луганську область від України, зокрема закріпитися на березі річки Сіверський Донець та перекрити шлях до безпечних регіонів.

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Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, наразі тривають активні бої в Рубіжному та Білогорівці, де окупанти намагаються захопити трасу Лисичанськ — Бахмут.

"Таким чином Україна може втратити єдиний шлях до інших областей, яким евакуювали людей та завозили гуманітарну допомогу", — наголосив Гайдай.

Також він зазначив, що "сьогоднішній день вирішальний", оскільки російська армія спорудила понтонну переправу через Сіверський Донець, переправили частину техніки та намагаються закріпитися.

Пізніше очільник ОВА додав, що українські захисники розбили споруджений міст і продовжують тримати оборону.

Нагадаємо, 8 травня у Білогорівці Луганської області російська авіація завдала авіаудару по школі. За попередньою інформацією, загинуло 60 людей. Станом на 9 травня рятувальники ДСНС все ще не можуть дістати тіла загиблих через постійні обстріли з боку російської армії.