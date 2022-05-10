Другий Маріуполь: у Луганській області тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє

Станом на ранок 10 травня на Луганщині тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє. Регіон став таким самим форпостом, як і Маріуполь Донецької області.

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Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Українські захисники стримують у Луганській області величезну навалу російських окупантів. Завдяки цьому можна покращити становище на флангах і не дати зробити ворогові кільце.

За словами Гайдая, час – на руку українським захисникам. Адже це дає змогу дочекатися зброї, яку мають надати західні партнери.

"Ми стримуємо величезну кількість російських військ, не пропускаємо їх далі. Чим довше ми протримаємося, тим більше наших захисників буде забезпечено гарним далекобійним озброєнням. Ну, і, відповідно, потім шансів російської армії ми вже не дамо", — підкреслив Гайдай.

Він також повідомив, що протягом 9 травня росіяни масово обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території області, 22 рази обстріляли міста та села регіону.

Є руйнування інфраструктури у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Крім того, у Сєвєродонецьку ворожий снаряд потрапив у будівлю Національної поліції, сталося значне загоряння, через що приміщення та обладнання знищено.

При спробі обстеження руйнувань поліцейськими у Шипіловому, де залишаються заблокованими люди, відкрили вогонь росіяни. Є один травмований працівник.

У напрямку Сєвєродонецька противник продовжує підготовку до наступальних дій.

За минулу добу на території Луганської та Донецької областей успішно відбито п'ятнадцять атак ворога: знищено один зенітний ракетний комплекс, дев'ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобілі ворога.

Підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Зазначимо, армія Російської Федерації прагне відрізати Луганську область від України, зокрема, закріпитися на березі річки Сіверський Донець та перекрити шлях у безпечні регіони.