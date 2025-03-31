Укрзализныця запустила новый контейнерный сервис из портов Польши

Дочерняя компания АО "Укрзализныця" UZ Cargo Poland в партнерстве с MSC Poland и Medlog Poland запустила прямой контейнерный сервис между польскими портами Гдыня/Гданьск и Киевом.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщается на странице UZ Cargo Poland в Telegram.

Благодаря блок-поездам перевозка осуществляется всего за 4 дня, что позволяет минимизировать задержки и повысить эффективность логистических цепей.

Новый контейнерный сервис обеспечивает быструю доставку – грузы из портов Гдыня и Гданьск в Киев прибывают всего за четыре дня. Процесс прохождения таможни оптимизирован, что значительно сокращает время проверок на пунктах пропуска Медика и Мостиска.

Для бизнеса предусмотрены гибкие логистические решения, позволяющие адаптировать перевозки в соответствии с потребностями компаний. Важным преимуществом является наличие пустых контейнеров как в Польше, так и в Украине, что упрощает транспортировку.

Благодаря системе предварительного информирования грузов задержки на границе минимизируются, процесс перехода занимает не более 24 часов. Кроме этого, сервис работает по принципу "от двери до двери", что делает транспортировку более удобной и эффективной.

Запуск этого маршрута – важный шаг в развитии контейнерных перевозок между Украиной и Европой, обеспечивая стабильные и быстрые логистические решения для импорта и экспорта.

UZ Cargo Poland – это дочерняя компания АО "Укрзализныця", созданная для расширения присутствия украинского железнодорожного перевозчика на европейском рынке, зарегистрированная в Польше.

Специализируется на организации международных железнодорожных перевозок, в частности, между Польшей и Украиной, предоставляя услуги по транспортировке грузов, таможенному оформлению и логистическому сопровождению. Сотрудничает с международными партнерами, такими как MSC Poland и Medlog Poland, UZ Cargo Poland, что способствует интеграции украинской железнодорожной инфраструктуры с европейской и обеспечивает эффективные логистические решения для клиентов.

Напомним, в Украине было объявлено о введение интермодальных услуг только в феврале 2023 года. Речь идет о перевозки контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса "Лески".

Первый рейс с контрейлерной платформой был отправлен 31 марта. Впрочем, международных перевозок таких типов УЗ до сих пор не запускала – лишь заявляла, что рассматривает возможность организации таких перевозок в Польшу, Румынию, Австрию и Турцию.