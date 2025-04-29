В Одесском порту заработала система управления логистикой DocPort: какие преимущества

В Одесском порту для улучшения логистики была внедрена система управления движением грузового автотранспорта DocPort.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины".

Достоинства системы DocPort

Система DocPort позволяет заранее оформлять пропуска для водителей и передавать их в удобном формате — сразу в мессенджер. Для этого нужно любое устройство (телефон, планшет, ноутбук) с доступом в интернет.

Основная цель DocPort – уменьшить очереди на въезде в порт, минимизировать простои грузовиков, стабилизировать автопоток и сделать обработку грузов более эффективной.

Кроме того, система позволяет хранить данные о грузах, автопарке, готовить документы для въезда, контролировать очередь и быстро реагировать на нештатные ситуации — например, в случае поломки транспорта.

Также использование системы DocPort сокращает объем бюрократических процедур при проверках при въезде.

Как отмечают в АМПУ, DocPort работает через механизм "дозированного заезда": водители ждут на специальных площадках, где могут активировать свои пропуски. Благодаря этому активный пропуск в порт получают те машины, которые фактически готовы к въезду на территорию. Вся информация хранится в единой базе, поэтому водителя и авто нужно зарегистрировать только один раз – эти данные будут доступны во всех портах, подключенных к системе.

Система бесплатная для всех участников рынка и открыта для подключения других компаний, вовлеченных в обработку грузов.

"Мы должны обеспечивать скорость и максимальную управляемость всех логистических процессов. DocPort позволяет нам минимизировать риски и повышать качество обслуживания для всех участников рынка. Мы последовательно масштабируем это решение в ключевых морских портах Украины: после Рени, Измаила и Черноморска логическим этапом стала Одесса — один из важнейших логистических центров страны. портовой системы", — отметил глава АМПУ Александр Семирга.

Отметим, что в первом квартале 2025 года украинские морские порты обработали 23 миллиона тонн грузов.

Самые большие объемы перевалки традиционно зафиксированы в портах Большой Одессы. В общей сложности они обеспечили перевалку 20,7 миллиона тонн грузов. В частности, порт Южный обработал 10,6 млн. тонн, Черноморский порт — 6,6 млн. тонн, а Одесский порт — 3,5 млн. тонн.