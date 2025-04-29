В Одеському порту запрацювала система управління логістикою DocPort: які переваги

В Одеському порту для поліпшення логістики впровадили систему управління рухом вантажного автотранспорту DocPort.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України".

Переваги системи DocPort

Зазначається, що система DocPort дозволяє заздалегідь оформлювати перепустки для водіїв і передавати їх у зручному форматі — одразу в месенджер. Для цього потрібен будь-який пристрій (телефон, планшет, ноутбук) з доступом до інтернету.

Основна мета DocPort — зменшити черги на в’їзді до порту, мінімізувати простої вантажівок, стабілізувати автопотік і зробити обробку вантажів ефективнішою.

Крім того, система дає змогу зберігати дані про вантажі, автопарк, готувати документи для в’їзду, контролювати чергу та швидко реагувати на нештатні ситуації — наприклад, у разі поломки транспорту.

Також використання системи DocPort скорочує обсяг бюрократичних процедур під час перевірок при в’їзді.

Як зауважують в АМПУ, DocPort працює через механізм "дозованого заїзду": водії чекають на спеціальних майданчиках, де можуть активувати свої перепустки. Завдяки цьому активну перепустку в порт отримують ті машини, які фактично готові до в’їзду на територію. Уся інформація зберігається в єдиній базі, тому водія та авто потрібно зареєструвати лише один раз — ці дані будуть доступні в усіх портах, які підключені до системи.

Система безкоштовна для всіх учасників ринку та відкрита для підключення інших компаній, залучених до обробки вантажів.

"Ми повинні забезпечувати швидкість і максимальну керованість усіх логістичних процесів. DocPort дозволяє нам мінімізувати ризики та підвищувати якість обслуговування для всіх учасників ринку. Ми послідовно масштабуємо це рішення у ключових морських портах України: після Рені, Ізмаїла та Чорноморська логічним етапом стала Одеса — один із найважливіших логістичних центрів країни. Ми впевнені, що цифрові рішення мають стати стандартом у роботі всієї портової системи", — зазначив голова АМПУ Олександр Семирга.

Зауважимо, у першому кварталі 2025 року українські морські порти обробили 23 мільйони тонн вантажів.

Найбільші обсяги перевалки традиційно зафіксовано у портах Великої Одеси. Загалом вони забезпечили перевалку 20,7 мільйона тонн вантажів. Зокрема, порт Південний обробив 10,6 млн тонн, Чорноморський порт — 6,6 млн тонн, а Одеський порт — 3,5 млн тонн.