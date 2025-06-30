100 тисяч тонн вантажообігу щорічно: контейнерний термінал "Мостиська" відкрив новий склад

Контейнерний термінал "Мостиська" (КТМ) завершив будівництво нового критого складу площею понад 4000 кв. м. Очікується, що вантажообіг становитиме щонайменше 100 000 тонн на рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба КМТ.

Генеральний директор КТМ Дмитро Кобзар зазначив, що запуск критого складу не лише підвищить ефективність перевалювання вантажів, а й допоможе партнерам скоротити логістичні витрати, забезпечуючи стабільні умови для їхнього зберігання.

Він додав, що цей новий об'єкт є черговим кроком у реалізації стратегії КТМ стати ключовим логістичним хабом на кордоні з ЄС.

Об’єкт розділений на два окремі склади, що значно збільшує можливості термінала для зберігання та перевантаження різних сипких вантажів, включно зі шротом, зерновими, добривами в біг-бегах та іншими товарами.

Інфраструктура складу включає сучасне обладнання, зокрема — спеціалізований контейнерний перекидач A-Ward.

Фото: Container Terminal Mostyska

Пристрій здатен перевертати контейнери під кутом у 90 градусів, а це дає змогу завантажувати їх швидко та з максимальною ефективністю, якщо порівнювати з традиційною технологією, що базується на застосуванні зернометів.

Перекидач A-Ward дозволяє додатково завантажити 2–3 тонни сипкого вантажу. Таким чином, клієнти "Контейнерного Термінала Мостиська" отримують можливість суттєво економити на логістичних витратах.

Що відомо про термінал "Мостиська"

Термінал "Мостиська" є стратегічним логістичним вузлом, який дозволяє ефективно обробляти вантажі між Україною та країнами ЄС. Він розташований на кордоні України з Польщею, поблизу пункту пропуску "Шегині–Медика" у Львівській області, що забезпечує зручний доступ до європейської транспортної мережі. До терміналу підведені "широка" і "вузька" залізничні колії, він приймає контейнери, сипучі і наливні вантажі.

Нагадаємо, що швейцарська компанія Medlog SA, логістичний підрозділ одного з найбільших контейнерних операторів світу — Mediterranean Shipping Company (MSC), у травні придбала 50% частку в українському операторі інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у транскордонному терміналі "Мостиська".