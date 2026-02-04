Понад 65 млн грн за рік: термінал "Мостиська" відзвітував про витрати на розвиток

За підсумками 2025 року загальний обсяг капітальних інвестицій "Контейнерного Термінала Мостиська" (логістичний хаб "Мостиська Драй Порт", реалізований у партнерстві з групою "Лемтранс") склав понад 65 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Головним досягненням року в розбудові інфраструктури став новий критий склад площею понад 4 000 кв. м.

Завдяки йому компанія отримала змогу щомісяця завантажувати в експортні контейнери до 10 000 тонн зернових вантажів і шротів.

Крім того, у 2025 році компанія інвестувала в збільшення парку сучасної спеціалізованої техніки.

Зокрема, було придбано річстакер Kalmar, телескопічний навантажувач JCB та контейнерний перекидач AWard, здатний перевертати контейнери під кутом до 90 градусів.

Це обладнання дає змогу скоротити час навантаження та оброблення контейнерів, підвищити ефективність роботи з різними типами вантажів.

Що відомо про термінал "Мостиська"

Термінал "Мостиська" є стратегічним логістичним вузлом, який дозволяє ефективно обробляти вантажі між Україною та країнами ЄС.

Він розташований на кордоні України з Польщею, поблизу пункту пропуску "Шегині–Медика" у Львівській області, що забезпечує зручний доступ до європейської транспортної мережі. До терміналу підведені "широка" і "вузька" залізничні колії, він приймає контейнери, сипучі і наливні вантажі.

Нагадаємо, що швейцарська компанія Medlog SA, логістичний підрозділ одного з найбільших контейнерних операторів світу — Mediterranean Shipping Company (MSC), у травні придбала 50% частку в українському операторі інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у транскордонному терміналі "Мостиська".