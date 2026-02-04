Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Понад 65 млн грн за рік: термінал "Мостиська" відзвітував про витрати на розвиток

Container Terminal Mostyska
Фото: Container Terminal Mostyska

За підсумками 2025 року загальний обсяг капітальних інвестицій "Контейнерного Термінала Мостиська" (логістичний хаб "Мостиська Драй Порт", реалізований у партнерстві з групою "Лемтранс") склав понад 65 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Головним досягненням року в розбудові інфраструктури став новий критий склад площею понад 4 000 кв. м.

Завдяки йому компанія отримала змогу щомісяця завантажувати в експортні контейнери до 10 000 тонн зернових вантажів і шротів.

Крім того, у 2025 році компанія інвестувала в збільшення парку сучасної спеціалізованої техніки.

Зокрема, було придбано річстакер  Kalmar, телескопічний навантажувач JCB та контейнерний перекидач AWard, здатний перевертати контейнери під кутом до 90 градусів.

Це обладнання дає змогу скоротити час навантаження та оброблення контейнерів, підвищити ефективність роботи з різними типами вантажів.

Що відомо про термінал "Мостиська"

Термінал "Мостиська" є стратегічним логістичним вузлом, який дозволяє ефективно обробляти вантажі між Україною та країнами ЄС.

Він розташований на кордоні України з Польщею, поблизу пункту пропуску "Шегині–Медика" у Львівській області, що забезпечує зручний доступ до європейської транспортної мережі. До терміналу підведені "широка" і "вузька" залізничні колії, він приймає контейнери, сипучі і наливні вантажі.

Нагадаємо, що швейцарська компанія Medlog SA, логістичний підрозділ одного з найбільших контейнерних операторів світу — Mediterranean Shipping Company (MSC), у травні придбала 50% частку в українському операторі інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у транскордонному терміналі "Мостиська".

Автор:
Тетяна Бесараб