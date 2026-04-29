В Україні з’являться два нові контейнерні термінали: як це вплине на ринок перевезень

Компанія “Левада Карго”, що входить до складу групи “Лемтранс”, працює над реалізацією двох нових проєктів мультимодальних контейнерних терміналів в Україні, які на сьогодні перебувають на етапі проєктування та підготовки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Володимир Деменко.

"Левада Карго" вже інвестує у нові інфраструктурні проєкти в Україні: за останні роки побудовано три мультимодальні контейнерні термінали (один власний і два у партнерстві), ще два проєкти на стадії підготовки", - зазначив він.

За словами Деменка, в Україні лише близько 3,8% вантажів перевозиться в контейнерах. Для порівняння, у ЄС цей показник у 10 разів вищий - і саме тут закладений значний потенціал для розвитку інтермодальних перевезень.

Впродовж останніх років компанія вже побудувала три мультимодальні контейнерні термінали (один власний і два у партнерстві). Зокрема:

у 2023 році разом із партнерами запустили термінал "Мостиська драй порт" ("Container Terminal Mostyska") на кордоні з Польщею, а також зерновий термінал

у 2025 році спільно з "Рейл Транс Інвестмент" завершили перший етап проєкту "Контейнерний термінал Фастів" на Київщині.

Водночас, у 2025 році між Україною та ЄС автомобільним транспортом перевезли близько 15 млн т вантажів (приблизно по 7,5 млн т у кожному напрямку). Навіть часткова контейнеризація цього обсягу означає масштабний структурний зсув для ринку.

Перехід частини вантажів на залізницю - це не лише ефективність, а й зниження навантаження на дороги ЄС і скорочення викидів CO₂, що відповідає цілям Європейської зеленої угоди.

Деменко додав, що ключову роль відіграють не лише інвестиції в інфраструктуру, а й системні зміни: спрощення процедур, гармонізація законодавства зі стандартами ЄС (митниця, облік, транспортне регулювання) та підвищення передбачуваності регуляторного середовища.

Нагадаємо, що швейцарська компанія Medlog SA, логістичний підрозділ одного з найбільших контейнерних операторів світу — Mediterranean Shipping Company (MSC), у травні придбала 50% частку в українському операторі інтермодальної логістики N’UNIT та 25% утранскордонному терміналі "Мостиська".