Трамп повышает пошлины на импорт для Южной Кореи: что произошло

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт товаров из Южной Кореи с 15% до 25%, объяснив это отсутствием ратификации торгового соглашения.

Как пишет Delo.ua, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Повышение таможенной пошлины на импорт из Южной Кореи до 25%

По словам главы Белого дома, он и президент Республики Корея Ли Чже Мэн 30 июля 2025 достигли "прекрасного торгового соглашения". Условия торговли между государствами были подтверждены во время визита Трампа в Корею в октябре прошлого года.

Однако корейский парламент до сих пор не ратифицировал это соглашение. Из-за отказа депутатов "согласовать исторический документ, являющийся их задачей" Трамп объявил, что пошлины на товары из Кореи будут повышены сразу на 10%.

Трамп отметил, что новые правила будут касаться авто, древесины, лекарств и других товаров.

При этом президент США подчеркнул, что "для Америки торговые соглашения очень важны".

"Заключив каждое из этих соглашений, мы быстро снижали пошлины, согласно согласованным договоренностям. Конечно, мы ожидаем от наших торговых партнеров взаимности", - подчеркнул Трамп.

Объем торговли

Как пишет CNN, когда именно новые пошлины вступят в силу, пока неизвестно.

В Южной Корее сообщили, что до сих пор не получили " официальное уведомление или пояснение относительно деталей" от правительства США. В то же время отмечается, что министр торговли Южной Кореи планирует посетить США для переговоров с министром торговли Говардом Лутником.

По данным Министерства торговли США, Южная Корея является одним из крупнейших поставщиков иностранных товаров в Соединенные Штаты, экспортировав в 2024 году продукции на сумму 132 млрд долларов. Основными статьями экспорта являются автомобили и автозапчасти, а также полупроводники и электроника. Эти товары могут подорожать из-за повышения пошлин.

Пошлина Трампа

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере от 10% и выше на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые будут вести переговоры.

Также глава Белого дома рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин, унижаются перед ним, чтобы договориться о снижении тарифов.

1 августа Трамп подписал указ о введении новых тарифов на импорт в размере от 10% до 41% для десятков стран, включая Европейский Союз.

Президент США в последние недели неоднократно заявлял о претензиях США на Гренландию — автономную территорию Дании. Недавно Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Но после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте глава Белого дома заявил, что удалось сформировать рамки будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. Поэтому не будут введены пошлины на европейских союзников, которые вступили в силу 1 февраля 2026 года.