В Гослесагентстве выдали 1381 е-сертификат о происхождении древесины

За две недели работы системы е-сертификатов о происхождении древесины экспортеры получили 1381 соответстующих документов. Об этом сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Всего в учреждении получили и обработали почти 2,4 тысяч заявок на получение е-сертификатов: из них аннулировали 34 обращения, а еще 965 отправили на доработку заявителям.

В Гослесагенстве называют следующие причины, по которым документы возвращаются на доработку: несоответствие документов заявленной продукции, некорректно представленные данные, несоответствие по выходам сырья на изготовление готовой продукции, заниженные нормы списания лесопродукции при изготовлении продукции, отсутствие спецификации на заявленную продукцию (качество, влажность, размер) и тому подобное.

"У многих, кто привык работать по "серым схемам" и договоренностям, закономерно возникли проблемы. В то же время у бизнеса, который работает прозрачно, появились новые возможности, потому что новая система возобновила честную и справедливую конкуренцию на рынке, поставив всех предпринимателей в одинаковые условия", – объясняют в учреждении.

Напомним, онлайн-выдачу сертификатов о происхождении древесины через Единую экологическую платформу "ЭкоСистема" запустили 17 декабря 2023 года.

С тех пор оформление происходит автоматически через проверку первичных документов на древесину, доказывающих ее легальность. Кроме того, отсутствует региональная привязка поданной заявки.

Система автоматически распределяет заявки между исполнителями, независимо от местонахождения экспортера. То есть "человеческий фактор" в новой системе максимально устранен, так что с системой не получится "договориться".