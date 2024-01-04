У Держлісагентстві видали 1381 е-сертифікатів про походження деревини

За два тижні роботи системи е-сертифікатів про походження деревини експортери отримали 1381 відповідних документів. Про це повідомили у Державному агентстві лісових ресурсів України.

Загалом в установі отримали та обробили майже 2,4 тисячі заявок на отримання е-сертифікатів: із них анульовали 34 звернення, а ще 965 відправили на доопрацювання заявникам.

У Держлісагенстві називають такі причини, чому документи повертаються на доопрацювання: невідповідність документів заявленій продукції, некоректно подані дані, невідповідність по виходах сировини на виготовлення готової продукції, занижені норми списання лісопродукції при виготовленні продукції, відсутність специфікації на заявлену продукцію (якість, вологість, розміри) тощо.

"У багатьох, хто звик працювати за "сірими схемами" та домовленостями, закономірно виникли проблеми. Водночас у бізнесу, який працює прозоро, з’явились нові можливості, бо нова система відновила чесну та справедливу конкуренцію на ринку, поставивши всіх підприємців в однакові умови", - пояснюють в установі.

Нагадаємо, онлайн-видачу сертифікатів про походження деревини через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема" запустили 17 грудня 2023 року.

Віддтоді оформлення відбувається автоматично через перевірку первинних документів на деревину, які доводять її легальність. Крім того, відсутня регіональна прив’язка поданої заявки.

Система автоматично розподіляє заявки між виконавцями, незалежно від місцезнаходження експортера. Тобто "людський фактор" у новій системі максимально усунутий, тож з системою не вийде "домовитись".