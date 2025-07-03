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"Леса Украины" увеличили взносы в бюджет на 40% в 2025 году

"Леса Украины"
"Леса Украины" значительно нарастили доходы

Во втором квартале 2025 года государственное предприятие "Леса Украины" получило 8,9 млрд грн дохода от продажи необработанной древесины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Финансовые результаты "Лесов Украины"

Отмечается, что чистая прибыль направляется на развитие предприятия:

  • закупку современной пожарной техники (включая 10 новых машин);
  • модернизацию инфраструктуры;
  • создание семенных центров;
  • восстановление лесного хозяйства на деоккупированных территориях.

Высокую эффективность показали и новые подходы к продаже древесины. Полугодовые форвардные контракты, инициированные руководством предприятия, выполнены на 101% – вся законтрактованная древесина была выбрана покупателями. Такой формат позволяет деревообработчикам заранее бронировать объемы сырья по фиксированной цене, а предприятию иметь гарантированные продажи.

Планируется расширение этой модели: в следующем году ожидается введение годовых контрактов. Кроме того, по квартальным соглашениям второго квартала реализовано более 95% объемов, что также считается высоким показателем эффективности, отмечают в пресс-службе.

Напомним, "Леса Украины" подвели результаты аукционных торгов третьего квартала. Весь объем круглого леса законтрактован практически на 98%, а топливная древесина промышленного использования (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ цены выросли более чем на 20%.

Автор:
Ольга Опенько