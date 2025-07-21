Директора ДП "Ліси України" підозрюють у незаконному збагаченні: деталі справи

Правоохоронці викрили одного з ключових фігурантів лісової сфери — генерального директора державного підприємства ДП "Ліси України". Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, затриманий - державний службовець категорії "А".

Сьогодні йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, у 2021 році, перебуваючи на посаді голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи. Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася фігурантом кримінальної справи.

Як виявило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), різниця між офіційними доходами і набутим майном становить 7,9 млн грн.

Кравченко наголосив, що це лише окремий епізод у десятках кримінальних проваджень що стосуються ДП "Ліси України".

Про кого йдеться

Зауважимо, згідно відкритих даних, генеральним директором ДП "Ліси України" є Юрій Болоховець.

Він з липня 2020 по лютий 2021 був заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України, а вже з лютого 2021 по травень 2023 став головою Держлісагенства.

З 4 травня 2023 – т. в. о. генерального директора ДП “Ліси України”, а з 6 жовтня 2023 – генеральний директор ДП “Ліси України”.

Про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

За перший квартал 2025 року ДП "Ліси України" збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн, що на 700 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, та почало контрактувати послуги із заготівлі деревини на Prozorro.

ДП "Ліси України" за перший квартал 2025 року отримало прибуток у 1,24 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.