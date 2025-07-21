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Директора ГП "Леса Украины" подозревают в незаконном обогащении: детали дела

Директора ГП "Леса Украины" подозревают в незаконном обогащении
Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Правоохранители разоблачили одного из ключевых фигурантов лесной сферы — генерального директора государственного предприятия ГП "Леса Украины". Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, задержанный – государственный служащий категории "А".

Сегодня ему поставлено в известность о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

По данным следствия, в 2021 году, будучи в должности главы Гослесагентства, лицо приобрело активы на 10,4 млн грн, превышающие законные доходы. Среди них — квартира в Киеве стоимостью более 9 млн грн, оформленная на подставное лицо, но фактически использовалась фигурантом уголовного дела.

Как выявило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), разница между официальными доходами и приобретенным имуществом составляет 7,9 млн грн.

Кравченко подчеркнул, что это лишь отдельный эпизод в десятках уголовных производств, касающихся ГП "Леса Украины".

О ком идет речь

Отметим, согласно открытым данным, генеральным директором ГП "Леса Украины" является Юрий Болоховец.

Он с июля 2020 по февраль 2021 года был заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины, а уже с февраля 2021 года по май 2023 года стал председателем Гослесагенства.

С 4 мая 2023 г. – т.е. и. о. генерального директора ГП "Леса Украины", а с 6 октября 2023 - генеральный директор ГП "Леса Украины".

Про "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие   "Леса Украины"   является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

  • ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;
  • ведение охотничьего хозяйства;
  • охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

За первый квартал 2025 года ГП "Леса Украины" увеличило доход от реализации древесины до 5,8 млрд грн, что на 700 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и начало контрактовать   услуги по заготовке древесины   по Prozorro.

ГП "Леса Украины" за первый квартал 2025 года получило прибыль в 1,24 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2024 году.

Автор:
Светлана Манько