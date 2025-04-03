"Леса Украины" стали предоставлять услуги по лесозаготовке на Prozorro

За первый квартал 2025 года ГП " Леса Украины" увеличило доход от реализации древесины до 5,8 млрд грн, что на 700 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и начало контрактовать услуги по заготовке древесины на Prozorro.

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Об этом сообщил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

По его словам, предоставление услуг по заготовке древесины на Prozorro способствует созданию цивилизованного и конкурентного рынка и инвестициям бизнеса в механизированную заготовку.

Так, с начала года из-за электронных торгов ГП “Леса Украины” заключили соглашения на заготовку 2,1 млн м³ древесины.

Также предприятие повысило процент выполнения договоров на поставку древесины до 95% (+9%), полностью завершило поставку 55 тыс. куб. м древесины по заказу военных.

Болоховец сообщил, что ГП "Леса Украины" завершило реорганизацию структуры предприятия, в результате чего на 1,2 млрд грн сокращены ежегодные расходы на административный аппарат.

Заметим, с начала 2025 года в Украине стремительно растет спрос на древесину со стороны деревообрабатывающей отрасли, как следствие, растут и биржевые цены. Древесина в Украине заметно дешевле, чем в соседних европейских странах.

ГП "Леса Украины", которому в прошлые годы удавалось реализовывать на основных торгах только 60% древесины, декларирует готовность услышать рынок и увеличить ежегодные объемы заготовок на 30% — с текущих 12,6 млн куб. м до 18–19 млн куб. м.

Также лесная отрасль в 2024 году достигла рекордных 23,7 млрд. грн. чистых доходов от реализации продукции, с чистой прибылью 2,5 млрд. грн. и рентабельностью 10,5%. Благодаря уплате 9,3 млрд грн налогов в бюджеты разных уровней, отрасль попала в топ-3 крупнейших налогоплательщиков.

О "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

В течение 2024 года "Леса Украины" провело аукционы, что обеспечили поступление в государственный бюджет в размере 1,3 млрд. гривен.