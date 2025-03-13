"Леса Украины" готовы нарастить заготовку древесины до 18 млн куб. м для стабилизации цен

С начала 2025 года в Украине стремительно растет спрос на древесину со стороны деревообрабатывающей отрасли, как следствие — растут и биржевые цены. Древесина в Украине еще заметно дешевле, чем в соседних европейских странах, но уже сейчас нужно насытить рынок и сохранить конкурентоспособность украинских перерабатывающих предприятий. У лесопереработчиков нет нареканий на прозрачность системы реализации, доступа к торгам или выполнение контрактов со стороны лесоводов. Тем не менее они требуют нарастить предложение лесопродукции. Поэтому ГП "Леса Украины", которому в прошлые годы удавалось реализовывать на основных торгах только 60% древесины, декларирует готовность услышать рынок и увеличить ежегодные объемы заготовок на 30% — с текущих 12,6 млн куб. м до 18–19 млн куб. м.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Как совместно работать над созданием условий для увеличения заготовки древесины — лесоводы и деревообработчики решали на форуме "Лесные ресурсы" в Житомире. Среди участников мероприятия – представители Минприроды, экологического и экономического Комитетов Верховной Рады, Экологической прокуратуры, руководители регионов и представители деревообрабатывающего бизнеса, отраслевые эксперты.

По словам заместителя министра Минприроды Сергея Власенко, благодаря лесной реформе отрасль даже во время войны, потеряв доступ к значительным ресурсным территориям, работает и демонстрирует высокие экономические показатели. Реализация осуществляется на конкурентных началах, прозрачно, без манипуляций. Прекращена собственная переработка в лесхозах, существовавшая за счет льгот.

Глава Гослесагентства Виктор Смаль обратил внимание на то, что до реформы рентабельность лесной отрасли держалась на уровне 1,5%, а на сегодняшний день она на порядок выше — более 10%. Кроме того, в лесной сфере действует наиболее цифровизованная разрешительная система в стране.

Генеральный директор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец отметил, что в последние годы компания пыталась поддерживать спрос на древесину, повышая уровень сервиса для потребителей. Была проведена международная сертификация лесных хозяйств, позволяющая переработчикам экспортировать продукцию на рынок ЕС. Теперь украинское лесное хозяйство имеет одни из самых высоких уровней сертифицированности в Европе. Перекрыты схемы попадания на рынок нелегальной древесины из государственных лесных хозяйств, что значительно усилило позиции белого бизнеса, покупающего сырье легально на биржевых торгах. Введены полугодовые контракты по фиксированной цене. Уровень выполнения договоров на поставку древесины лесным хозяйствам увеличен до 95%, хотя на 2020 год этот показатель составил всего 40%.

Гендиректор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец во время выступления

Рынок за последние годы не чувствовал дефицита предложения. Напротив, лесоводы обычно сталкивались с проблемой низкого спроса и отказами покупателей от законтрактованного объема. Но теперь, когда рынок перешел к росту, "Леса Украины" настроены максимально увеличить поставки.

"Мы заинтересованы не только в том, чтобы в Украине были защищены и здоровые леса, но и лесные хозяйства стабильно развивались и наполняли бюджет. Мы заинтересованы в том, чтобы украинская деревообработка работала, создавала рабочие места, увеличивала экспортную выручку. Потому готовы увеличить объем заготовки и предложения древесины на рынке на 30% до 18-19 млн куб. м", – заявил Юрий Болоховец во время выступления.

Теоретически потенциал для увеличения есть. По данным Гослесагентства, в Украине ежегодно вырастает 35 млн куб. м древесины, но заготавливается всего 43% этого объема (15 млн куб. м). Для сравнения, Польша ежегодно вырубает 95% нового ресурсного потенциала, а Германия — 97%.

Но это в теории. На практике большая часть лесов передана в Природно-заповедный фонд. Почти миллион гектаров лесов в оккупации, миллион гектаров деоккупирован, но значительная часть этих территорий загрязнена взрывчатыми предметами. Около 400 тыс. га лесов не распределены и не имеют собственника. Для ведения лесного хозяйства остается не так много территорий лесного фонда, но и здесь лесоводы сталкиваются со значительными ограничениями. Например, вовремя разрабатывать ветровалы для защиты от лесных пожаров, для чего необходимо проведение процедуры оценки влияния на окружающую среду, которая в данном случае излишняя и ни в одной стране ЕС не применяется.

Как отметил Юрий Болоховец, ГП "Леса Украины" сегодня использует максимум возможностей — реализует программу строительства лесных дорог, без которых заготовительная техника не может добраться до части лесных массивов. Планируются масштабные инвестиции в новую технику для механизированной заготовки. Однако без изменения нормативной базы достичь увеличения заготовки на 30% невозможно. Поэтому украинский бизнес и местные власти должны совместно с лесоводами ставить вопрос о создании условий для полноценного использования потенциала украинских лесов.

По результатам встречи стороны договорились: