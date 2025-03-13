"Ліси України" готові наростити заготівлю деревини до 18 млн куб. м для стабілізації цін

З початку 2025 року в Україні стрімко зростає попит на деревину з боку деревообробної галузі, як наслідок — зростають і біржові ціни. Деревина в Україні ще помітно дешевша, ніж у сусідніх європейських країнах, але вже зараз потрібно наситити ринок і зберегти конкурентоспроможність українських переробних підприємств. У деревообробників немає нарікань щодо прозорості системи реалізації, доступу до торгів, або виконання контрактів з боку лісівників. Проте вони вимагають наростити пропозицію лісопродукції. Тож ДП “Ліси України”, якому у минулі роки вдавалось реалізовувати на основних торгах лише 60% деревини, декларує готовність почути ринок та збільшити щорічні обсяги заготівель на 30% — з поточних 12,6 млн куб. м до 18-19 млн куб. м.

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Яким чином спільно працювати над створенням умов для збільшення заготівлі деревини — лісівники та деревообробники вирішували на форумі “Лісові ресурси” в Житомирі. Серед учасників заходу – представники Міндовкілля, екологічного та економічного Комітетів Верховної Ради, Екологічної прокуратури, керівники регіонів та представники деревообробного бізнесу, галузеві експерти.

За словами заступника міністра Міндовкілля Сергія Власенко, завдяки лісовій реформі галузь навіть під час війни, втративши доступ до значних ресурсних територій, працює і демонструє високі економічні показники. Реалізація здійснюється на конкурентних засадах, прозоро, без маніпуляцій. Прибрано власну лісгоспну переробку, яка існувала за рахунок пільг.

Голова Держлісагентства Віктор Смаль звернув увагу на тому, що до реформи рентабельність лісової галузі трималась на рівні 1,5%, а на сьогодні вона на порядок вище — понад 10%. Крім того, в лісовій сфері діє найбільш цифровізована дозвільна система в країні.

Генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець зазначив, що останні роки компанія намагалась підтримувати попит на деревину, підвищуючи рівень сервісу для споживачів. Була проведена міжнародна сертифікація лісових господарств, яка дає можливість переробникам експортувати продукцію на ринок ЄС. Тепер українське лісове господарство має одних з найвищих рівнів сертифікованості в Європі. Перекриті схеми потрапляння на ринок нелегальної деревини з державних лісових господарств, що значно посилило позиції білого бізнесу, який купую сировину легально на біржових торгах. Запроваджені піврічні контракти з фіксованою ціною. Рівень виконання договорів на поставку деревини лісовим господарствам збільшений до 95%, хоча на 2020 рік цей показник становив лише 40%.

Гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець під час виступу

Ринок за останні роки не відчував дефіциту пропозиції. Навпаки, лісівники зазвичай стикались з проблемою низького попиту та відмовами покупців від законтрактованого обсягу. Але тепер, коли ринок перейшов до зростання, "Ліси України" налаштовані максимально збільшити поставки.

“Ми зацікавлені не лише у тому, щоб в Україні були захищені і здорові ліси, а лісові господарства стабільно розвивались і наповнювали бюджет. Ми зацікавлені у тому, щоб українська деревообробка працювала, створювала робочі місця, збільшувала експортну виручку. Тому готові збільшити обсяг заготівлі і пропозиції деревини на ринку на 30% до 18-19 млн куб. м”, — заявив Юрій Болоховець під час виступу.

Теоретично потенціал для збільшення є. За даними Держлісагентства, Україні щорічно приростає 35 млн куб. м деревини, але заготовляється всього 43% від цього обсягу (15 млн куб. м). Для порівняння — Польща щорічно вирубує 95% нового ресурсного потенціалу, а Німеччина — 97%.

Але це в теорії. На практиці величезна частка лісів передана в Природно-заповідний фонд. Майже мільйон гектарів лісів в окупації, мільйон гектарів деокупований, але значна частина цих територій забруднена вибуховими предметами. Майже 400 тис. га лісів не розподілені і не мають власника. Для ведення лісового господарства залишається не так багато територій лісового фонду, але і тут лісівники стикаються зі значними обмеженнями. Наприклад, вчасно розробляти вітровали для захисту від лісових пожеж, для чого необхідне проведення процедури оцінки впливу на довкілля. В даному випадку ця процедура є зайвою і в жодній країні ЄС не застосовується.

Як зазначив Юрій Болоховець, ДП “Ліси України” сьогодні використовує максимум можливостей — реалізує програму будівництва лісових доріг, без яких заготівельна техніка не може дістатись до частини лісових масивів. Заплановані масштабні інвестиції у нову техніку для механізованої заготівлі. Проте без зміни нормативної бази досягнути збільшення заготівлі на 30% неможливо. Тому українській бізнес і місцева влада мають спільно з лісівниками ставити питання про створення умов для повноцінного використання потенціалу українських лісів.

За результатами зустрічі сторони домовились: