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Лісова галузь торік сплатила 9,3 млрд грн і увійшла до трійки найбільших платників податків
Лісова галузь у 2024 році досягла рекордних 23,7 млрд грн чистих доходів від реалізації продукції, з чистим прибутком 2,5 млрд грн і рентабельністю 10,5%. Завдяки сплаті 9,3 млрд грн податків у бюджети різних рівнів, галузь потрапила до топ-3 найбільших платників податків.
Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль, інформує Інтерфакс-Україна.
Про лісовий фонд
На даний момент держава здійснює господарювання на 83% лісового фонду країни, оскільки з 10,4 млн га майже 1 млн га лісів знаходяться на окупованих територіях.
Значна частина цієї площі замінована, потребує обстеження і є недоступною для господарювання. Крім того, на 100 тис. га наразі ведуться активні бойові дії.
Смаль підкреслив, що для відтворення лісів у рамках програми "Зелена країна" 2024 року було висаджено нових лісів на 61 тис. га, зокрема, на півдні України – в Миколаївській та Одеській областях.
Керівник Держлісагентства звернув увагу, що на сьогодні в підпорядкуванні відомства знаходяться 73% всіх лісів країни, 13% складають комунальні ліси, 7% — самосійні ліси, 1% — ліси Міністерства оборони, а 6% — ліси інших лісокористувачів.
"Майже 2 млн га лісів не входять у лісовий фонд держави. Якщо врахувати ці площі, лісистість України може бути оцінена не в 15,9%, а в майже 19%. Це є потенціалом для майбутніх поколінь. Якщо ми збережемо ці ресурси зараз, вони стануть готовими екосистемами для господарювання через десятки років", — підкреслив Смаль.
Про самозаліснені землі
Держлісагентство працює з місцевими громадами для передачі в користування держави 1,9 млн га самозаліснених земель. Смаль пояснив, що якщо ці землі не передадуть лісовій галузі, на них розвиватиметься сільське господарство.
Однак, згідно з європейським регламентом EUDR, агропродукція з таких територій не буде прийнята для експорту в ЄС без супутникових знімків, що підтверджують легальність використання земель.
Керівник Держлісагентства зазначив, що мова йде про 7% лісового фонду держави, або 800 тис. га, з яких половина була захисними насадженнями. 0,4 млн га з цих площ через брак доступу до окупованих територій мають потенціал для розвитку лісової галузі.
Передача цих лісових площ державі дозволить збільшити заготівлю деревини на 30%, що сприятиме росту виробництва, експорту та надходжень до держбюджету через біржові торги.
Довідково:
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).
В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
Спеціалізація підприємства:
- ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;
- ведення мисливського господарства;
- охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.
Протягом 2024 року “Ліси України” провело аукціони, що забезпечили надходження до державного бюджету у розмірі 1,3 млрд гривень.