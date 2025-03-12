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Лесная отрасль в прошлом году уплатила 9,3 млрд грн и вошла в тройку крупнейших налогоплательщиков
Лесная отрасль в 2024 году достигла рекордных 23,7 млрд грн чистых доходов от реализации продукции, с чистой прибылью 2,5 млрд грн и рентабельностью 10,5%. Благодаря уплате 9,3 млрд грн налогов в бюджеты разных уровней, отрасль попала в топ-3 крупнейших налогоплательщиков.
Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Смаль, информирует Интерфакс-Украина.
О лесном фонде
В настоящее время государство осуществляет хозяйствование на 83% лесного фонда страны, поскольку с 10,4 млн га почти 1 млн га лесов находятся на оккупированных территориях.
Значительная часть этой площади заминирована, требует обследования и недоступна для хозяйствования. Кроме того, на 100 тыс. га ведутся активные боевые действия.
Смаль подчеркнул, что для воспроизводства лесов в рамках программы "Зеленая страна" в 2024 году были взорваны новые леса на 61 тыс. га, в частности, на юге Украины – в Николаевской и Одесской областях.
Руководитель Гослесагентства обратил внимание, что на сегодняшний день в подчинении ведомства находятся 73% всех лесов страны, 13% составляют коммунальные леса, 7% — самосейные леса, 1% — леса Министерства обороны, а 6% — леса других лесопользователей.
"Почти 2 млн га лесов не входят в лесной фонд государства. Если учесть эти площади, лесистость Украины может быть оценена не в 15,9%, а почти в 19%. Это потенциал для будущих поколений. Если мы сохраним эти ресурсы сейчас, они станут готовыми экосистемами для хозяйствования через десятки лет", — подчеркнул он.
О самозалесенных землях
Гослесагентство работает с местными общинами для передачи в пользование государства 1,9 млн га самозалесенных земель. Смаль объяснил, что если эти земли не передадут лесной отрасли, на них будет развиваться сельское хозяйство.
Однако согласно европейскому регламенту EUDR агропродукция с таких территорий не будет принята для экспорта в ЕС без спутниковых снимков, подтверждающих легальность использования земель.
Руководитель Гослесагентства отметил, что речь идет о 7% лесного фонда государства, или 800 тыс. га, из которых половина была защитными насаждениями. 0,4 млн га из этих площадей из-за отсутствия доступа к оккупированным территориям имеют потенциал для развития лесной отрасли.
Передача этих лесных площадей государству позволит увеличить заготовку древесины на 30%, что приведет к росту производства, экспорта и поступлений в госбюджет через биржевые торги.
Справка:
Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).
В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.
Специализация предприятия:
- ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;
- ведение охотничьего хозяйства;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.
В течение 2024 года "Леса Украины" провело аукционы, что обеспечили поступление в государственный бюджет в размере 1,3 млрд гривен.