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Спрос на древесину вырос: "Леса Украины" реализовали 723 тыс. куб. м за две недели
За две недели второго квартала 2025 года хозяйства ГП "Леса Украины" реализовали 723 тыс. куб. м древесины на сумму 3 млрд грн, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
О биржевых торгах
Торги древесиной со снабжением во втором квартале 2025 года стартовали две недели назад.
Основную часть провели хозяйства Волынской и Ровенской областей, которые совместно реализовали лесопродукцию на сумму почти 2 млрд грн. Кроме этого, Винницкая и Черкасская области успели наторговать лесопродукции еще более чем на полмиллиарда гривен.
Торги хозяйств "Лесов Украины" в других ресурсных областях еще продолжаются.
Отмечается, что процент реализации по сравнению с аналогичными торгами в прошлом году вырос почти вдвое. Практически вся круглая древесина уже изъята – законтрактовано 96% от предложенного ресурса.
Средний рост цены на круглую древесину составляет 20%.
Так что сумма заключенных контрактов на 300 млн грн превышает стоимость всего выставленного на торги ресурса, если считать его по стартовой цене.
Лидер спроса
Наиболее ажиотажный спрос возник в сегменте ольхи-березы. Деревообработчики не только выкупили 100% выставленного объема, но и повысили цену более чем на 70%, отмечают в пресс-службе.
Особенность этого сегмента заключается в том, что ольха и береза в большинстве своем покупаются несколькими производителями фанерной продукции. Лесоводы ежеквартально поставляют стабильный объем древесины, определяемый расчетной лесосекой. Однако конкуренция подчас приводит к резким колебаниям цен. Подобная ситуация с сегментом ольхи и березы уже наблюдалась два года назад, потому это не стало большим удивлением.
Некоторые эксперты предполагали, что после резкого роста цен на сосну в начале года их рост остановится, однако небольшое повышение (13%) все же произошло. 98% от общего объема сосны уже было законтрактовано.
Несколько меньшим спросом пользовались дрова промышленного использования (реализация 82%, средний рост цены на 9%).
А вот спрос на дрова топливные оказался крайне низким – объем реализации невелик. Страна успешно проходит отопительный сезон, а запасаться дровами на следующую зиму еще никто не спешит, отмечают в пресс-службе.
Резкий рост спроса при стабильных объемах предложения от лесоводов обусловлен несколькими факторами.
- Во-первых, в конце прошлого года предприятия не спешили накапливать значительные запасы сырья из-за опасений энергоснабжения, но ситуация не привела к остановкам производства.
- Во-вторых, на европейском рынке снова вырос спрос на украинскую древесину после экономического кризиса.
- В третьих, ожидание роста валютного курса во втором квартале способствует увеличению спроса на лесопродукцию как материальный актив.
"Длительное время рынок находился в стагнации, возобновление спроса началось лишь в конце прошлого года, что побуждает компанию работать над увеличением предложения древесины на рынке", — резюмировали в "Лесах Украины" и пообещали мобилизовать все ресурсы, чтобы удовлетворить потребителей.
Справка:
Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).
В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.
Специализация предприятия:
- ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;
- ведение охотничьего хозяйства;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.
В течение 2024 года "Леса Украины" провело аукционы, обеспечившие поступления в государственный бюджет в размере 1,3 млрд гривен.