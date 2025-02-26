Спрос на древесину вырос: "Леса Украины" реализовали 723 тыс. куб. м за две недели

За две недели второго квартала 2025 года хозяйства ГП "Леса Украины" реализовали 723 тыс. куб. м древесины на сумму 3 млрд грн, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

О биржевых торгах

Торги древесиной со снабжением во втором квартале 2025 года стартовали две недели назад.

Основную часть провели хозяйства Волынской и Ровенской областей, которые совместно реализовали лесопродукцию на сумму почти 2 млрд грн. Кроме этого, Винницкая и Черкасская области успели наторговать лесопродукции еще более чем на полмиллиарда гривен.

Торги хозяйств "Лесов Украины" в других ресурсных областях еще продолжаются.

Отмечается, что процент реализации по сравнению с аналогичными торгами в прошлом году вырос почти вдвое. Практически вся круглая древесина уже изъята – законтрактовано 96% от предложенного ресурса.

Средний рост цены на круглую древесину составляет 20%.

Так что сумма заключенных контрактов на 300 млн грн превышает стоимость всего выставленного на торги ресурса, если считать его по стартовой цене.

Лидер спроса

Наиболее ажиотажный спрос возник в сегменте ольхи-березы. Деревообработчики не только выкупили 100% выставленного объема, но и повысили цену более чем на 70%, отмечают в пресс-службе.

Особенность этого сегмента заключается в том, что ольха и береза в большинстве своем покупаются несколькими производителями фанерной продукции. Лесоводы ежеквартально поставляют стабильный объем древесины, определяемый расчетной лесосекой. Однако конкуренция подчас приводит к резким колебаниям цен. Подобная ситуация с сегментом ольхи и березы уже наблюдалась два года назад, потому это не стало большим удивлением.

Некоторые эксперты предполагали, что после резкого роста цен на сосну в начале года их рост остановится, однако небольшое повышение (13%) все же произошло. 98% от общего объема сосны уже было законтрактовано.

Несколько меньшим спросом пользовались дрова промышленного использования (реализация 82%, средний рост цены на 9%).

А вот спрос на дрова топливные оказался крайне низким – объем реализации невелик. Страна успешно проходит отопительный сезон, а запасаться дровами на следующую зиму еще никто не спешит, отмечают в пресс-службе.

Резкий рост спроса при стабильных объемах предложения от лесоводов обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, в конце прошлого года предприятия не спешили накапливать значительные запасы сырья из-за опасений энергоснабжения, но ситуация не привела к остановкам производства.

в конце прошлого года предприятия не спешили накапливать значительные запасы сырья из-за опасений энергоснабжения, но ситуация не привела к остановкам производства. Во-вторых, на европейском рынке снова вырос спрос на украинскую древесину после экономического кризиса.

на европейском рынке снова вырос спрос на украинскую древесину после экономического кризиса. В третьих, ожидание роста валютного курса во втором квартале способствует увеличению спроса на лесопродукцию как материальный актив.

"Длительное время рынок находился в стагнации, возобновление спроса началось лишь в конце прошлого года, что побуждает компанию работать над увеличением предложения древесины на рынке", — резюмировали в "Лесах Украины" и пообещали мобилизовать все ресурсы, чтобы удовлетворить потребителей.

Справка:

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

В течение 2024 года "Леса Украины" провело аукционы, обеспечившие поступления в государственный бюджет в размере 1,3 млрд гривен.