Уряд затвердив наглядову раду держкомпанії "Ліси України"

Кабінет Міністрів України призначив членів наглядової ради державного підприємства "Ліси України". До її складу увійшли троє незалежних членів а також представник держави.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

До незалежних членів увійшлм Маркіян Витвицький, Робертс Стріпніекс і Янне Харьюнпяя, а представник України — Олексій Кучер. Рішення затверджено відповідним розпорядженням, оприлюдненим на сайті уряду.

Що відомо про членів наглядової ради

Маркіян Витвицький має досвід роботи у Міністерстві природних ресурсів Канади, є членом Правління Канадсько-української торгової палати.

Робертс Стріпніекс очолював "Латвійські державні ліси" та входив до виконавчої ради Європейської асоціації керівників державних лісових господарств.

Янне Харьюнпяя є генеральним директором Східного офісу фінської промисловості, працював консультантом МВФ і Світового банку.

Олексій Кучер — голова Державної регуляторної служби України, колишній голова Харківської ОДА та народний депутат IX скликання.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев зазначив, що створення наглядової ради сприятиме впровадженню сучасних стандартів корпоративного управління, що відповідають законодавству та принципам ОЕСР. Це, на його думку, зміцнить довіру до компанії з боку міжнародних партнерів та інвесторів.

Зазначається, що "Ліси України" — найбільший лісокористувач країни та один із провідних у Європі. Компанія займається лісовим і мисливським господарством, охороною та відновленням природних ресурсів.

Нагадаємо, у серпні 2024 року оголосили конкурс на посади членів наглядової ради, а у квітні "Ліси України" включили до переліку стратегічних підприємств.

Також додамо, що протягом 2024 року “Ліси України” провело аукціони, що забезпечили надходження до державного бюджету у розмірі 1,3 млрд гривень.