Лісова галузь у 2024 році досягла рекордного чистого доходу в 23,7 млрд грн

Лісова галузь України за підсумками 2024 року досягла рекордного чистого доходу в 23,7 млрд грн, продовжуючи реалізацію проєктів із цифровізації та інвестицій у лісове господарство, попри умови тимчасової окупації і бойові дії.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль.

Досягнення, виклики та стратегічні плани галузі

Збереження, відновлення та створення нових лісів

У 2024 році на площі 35,2 тис. га відтворених лісів висаджено 6,1 тис. га нових лісів. Висаджуються мішані, стійкі до змін клімату та пожеж ліси в рамках програми президента України "Зелена країна".

Загалом у 2024 році було висаджено 238,3 млн дерев.

У 2025 році для лісокультурних робіт вирощено 175,4 млн стандартних сіянців, з яких 11,2 млн мають закриту кореневу систему.

Продовжується робота зі збереження самосійних лісів: у 2024 році 54 тис. га земель отримали статус самозалісених, а 38 тис. га самосійних лісів передано до лісового фонду України, з реєстрацією речових прав на площу 10,9 тис. га.

Цифровізація та посилення контролю за рухом деревини

У 2024 році е-лісорубний квиток та е-сертифікат про походження деревини стали найбільшими цифровими дозвільними документами в Україні, зекономивши бізнес 150 млн грн. Впровадження фотофіксації та удосконалення електронного обліку деревини забезпечили більшу прозорість галузі.

Нормотворча діяльність

У 2024 році було ухвалено нові нормативно-правові акти, що суттєво змінюють підходи до роботи лісової галузі.

Серед них:

унормування військових рубок;

рубок наближеного до природи лісівництва;

відмова від суцільних рубок у Карпатах;

типологізація видів рубок;

врегулювання заходів, пов’язаних і непов’язаних з веденням лісового господарства.

Правила та рівні можливості для всіх учасників ринку деревини

У 2024 році продаж деревини через ліцензійні біржі та довгострокові контракти забезпечили виконання договорів на 95%.

На внутрішній ринок було поставлено близько 12,7 млн м³ лісоматеріалів на суму 23,0 млрд грн, що на 0,8 млн м³ більше порівняно з минулим роком. Збільшення доходів від продажу лісоматеріалів склало 2,5 млрд грн. При цьому середня вартість одного кубометра реалізованої деревини за 2024 рік залишилася практично на рівні попереднього року, з незначним зростанням на 5%, і склала 1810 грн.

Рекордний чистий дохід від реалізації продукції

Рекордний чистий дохід від реалізації продукції в 23,7 млрд грн, отриманий в умовах окупації РФ, замінування та бойових дій, дозволив інвестувати у лісове господарство, зокрема, у будівництво лісових доріг, лісонасіннєвих заводів та протипожежні заходи.

Підтримка військових

У 2024 році передано 215 тис. м³ лісопродукції ЗСУ, з них 148 тис. м³ лісоматеріалів для потреб оборони за договорами. Також було передано 1169 одиниць техніки, з яких 47 авто в 2024 році.

Смаль відзначив, що Держлісгентство розробило низку нормативно-правових актів, які змінюють підходи до роботи в галузі.

Зокрема, йдеться про унормування військових рубок, рубок наближеного до природи лісівництва, відмову від суцільних рубок у Карпатах, типологізацію видів рубок та врегулювання заходів, пов’язаних і непов’язаних з веденням лісового господарства.

Нагадаємо, за два тижні другого кварталу 2025 року господарства ДП "Ліси України" реалізували 723 тис. куб. м деревини на суму 3 млрд грн, що вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Додамо, протягом 2024 року “Ліси України” провело аукціони, що забезпечили надходження до державного бюджету у розмірі 1,3 млрд гривень.