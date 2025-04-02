Наблюдательный совет госкомпании "Леса Украины" избрал председателя: кто его возглавил

Наблюдательный совет "Лесов Украины" избрал Алексея Кучера председателем на своем первом заседании. Кроме того, были созданы комитеты по аудиту и вопросам назначения и вознаграждений должностным лицам.



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Об этом говорится на странице ГП "Леса Украины" в Facebook.

Как отметил новоизбранный глава Алексей Кучер, в наблюдательном совете собралась очень сильная команда специалистов с большим опытом. Есть общее понимание вызовов, с которыми сталкиваются "Леса Украины", и направлений развития предприятия. Идей и планов множество. За два года работы, по его словам, предприятие достигло значительного прогресса, но, безусловно, есть еще направления для развития.

В состав комитета по аудиту вошли Янне Харьюнпаа (председатель комитета), Робертс Стрипниэкс и Алексей Кучер.

В комитет по вопросам назначений и вознаграждений — Маркиян Витвицкий (председатель комитета), Робертс Стрипниэкс и Алексей Кучер.

Также сообщается, что во время пребывания в Киеве члены наблюдательного совета встретились с командой компании и определили важнейшие вопросы для совместной работы. Это корпоратизация, автоматизация системы управления и производственных действий, инициирование внесения конфигураций в нормативную базу для более полноценного использования потенциала лесного хозяйства.

Во время визита в Столичный лесной офис члены Наблюдательного совета ознакомились с работой лесных хозяйств. Они увидели строительство новой лесной дороги, процесс погрузки лесопродукции, противопожарную технику и систему мониторинга на лесопожарной станции. Кроме того, они приняли участие в высадке молодых деревьев.

Наблюдательный совет "Лесов Украины"

В январе 2025 года Кабмин утвердил кандидатов на должности членов наблюдательного совета госкомпании "Леса Украины". В наблюдательный совет вошли три независимых члена и один представитель государства.

Маркиян Витвицкий работал в Министерстве природных ресурсов и лесного хозяйства Канады, является членом Правления Канадско-украинской торговой палаты.

работал в Министерстве природных ресурсов и лесного хозяйства Канады, является членом Правления Канадско-украинской торговой палаты. Робертс Стрипниэкс являлся председателем наблюдательного совета и генеральным директором государственного АО "Латвийские государственные леса", членом исполнительного совета и аудиторского комитета Европейской ассоциации руководителей государственных лесных хозяйств. Работал в Министерстве сельского хозяйства и Министерстве лесного хозяйства Латвийской республики.

являлся председателем наблюдательного совета и генеральным директором государственного АО "Латвийские государственные леса", членом исполнительного совета и аудиторского комитета Европейской ассоциации руководителей государственных лесных хозяйств. Работал в Министерстве сельского хозяйства и Министерстве лесного хозяйства Латвийской республики. Янн Харьюнпяя работает генеральным директором Восточного офиса финской промышленности. Являлся членом наблюдательного совета Ощадбанка, экспертом и консультантом МВФ и Всемирного банка.

работает генеральным директором Восточного офиса финской промышленности. Являлся членом наблюдательного совета Ощадбанка, экспертом и консультантом МВФ и Всемирного банка. Алексей Кучер возглавляет Государственную регуляторную службу Украины. Был главой Харьковской областной государственной администрации, народным депутатом Украины девятого созыва.

Напомним, за две недели второго квартала 2025 года хозяйства ГП "Леса Украины" реализовали 723 тыс. куб. м древесины на сумму 3 млрд грн, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2024 года.