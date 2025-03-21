Миллиард деревьев: "Леса Украины" в этом году завершат первый этап "Зеленой страны"

Государственное предприятие "Леса Украины" стремится завершить первый этап экологической программы "Зеленая страна", которая предусматривает высадку 1 миллиарда деревьев, начатую президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщил генеральный директор госпредприятия Юрий Болоховец.

По его информации, высадка 1 млрд. деревьев необходима для минимизации последствий глобального изменения климата, создания защитных полос из деревьев для защиты от пылевых бурь, а также увеличения показателя лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.

Гендиректор госпредприятия посетил Богуславское надлесничество в Киевской области, пострадавшее в результате стихийного бедствия в 2023 году, тогда в Богуславском районе произошел ураган. По его мнению, одной из проблем, которая тормозит возобновление лесов после пожаров, урагана, массового усыхания вследствие поражения вредителями, является процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВД).

"Чтобы убрать поваленные деревья и высадить новый молодой лес на площади примерно 50 га, лесному хозяйству пришлось заказывать отчет ОВД почти за 1 млн грн. Потерянный год времени, потерянное качество древесины. Ущерб от ее реализации составил более 10 млн грн, почти полмиллиона гривен недополучил местный бюджет", — отметил он.

В настоящее время на поврежденном буреломом участке уже высадили более 2 тыс. сеянцев на 0,3 га территории. Это породы дуба обыкновенного и сосны обыкновенной (ЗКС) с добавлением ореха. Такие смешанные породы создадут в будущем более устойчивый к пожару лес. В течение года будут облесены другие участки на площади 41 га. На полное восстановление поврежденного леса уйдет около 40-50 лет.

Участие в восстановлении леса в Богуславе приняли представители экономического и экологического комитетов парламента, председатель Киевской ОВД, местная община, деревообработчики, представители ГСЧС. Гостям также показали остатки еще не разработанного бурелома.

Гендиректор ГП "Леса Украины" отметил, что, наконец, необходимость изменений в законодательство, которое усложняет лесовосстановление, осознают не только лесоводы, но и народные депутаты, руководство регионов, местные общины и бизнес.

О проекте "Зеленая страна"

В июне 2021 году Зеленский подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине. Цель проекта – за десять лет увеличить площадь лесов в Украине на 1 млн. га и высадить 1 млрд. деревьев.

"Зеленая страна" – это не политический, а чисто экологический проект для сохранения окружающей среды, заявил президент, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

"Мы поставили амбициозную, но достижимую цель: за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года высадим 1 миллиард деревьев", — подчеркнул глава государства.

Напомним, за две недели второго квартала 2025 года хозяйства ГП "Леса Украины" реализовали 723 тыс. куб. м древесины на сумму 3 млрд грн, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2024 года.