Мільярд дерев: "Ліси України" цього року завершать перший етап "Зеленої країни"

Державне підприємство "Ліси України" прагне завершити перший етап екологічної програми “Зелена країна”, яка передбачає висадку 1 мільярда дерев, розпочатої президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.

За його інформацією, висадка 1 млрд дерев необхідна для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення захисних смуг із дерев для захисту від пилових бур, а також збільшення показника лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімально необхідних 20%.

Гендиректор держпідприємства відвідав Богуславське надлісництво на Київщині, що постраждало внаслідок стихійного лиха у 2023 році, тоді у Богуславському районі стався буревій. На його думку, однією з проблем, яка гальмує відновлення лісів після пожеж, буревіїв, масового всихання внаслідок враження шкідниками, є процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД).

"Щоб прибрати повалені дерева та висадити новий молодий ліс на площі приблизно 50 га, лісовому господарству довелося замовляти звіт ОВД майже за 1 млн грн. Втрачений рік часу, втрачена якість деревини. Збитки від її реалізації склали понад 10 млн грн, майже півмільйона гривень недоотримав місцевий бюджет", - зазначив Болоховець.

Нині на пошкодженій буреломом ділянці вже висадили понад 2 тис. сіянців на 0,3 га території. Це породи дуба звичайного та сосни звичайної (ЗКС) з додаванням горіху. Такі мішані породи створять у майбутньому більш стійкий до пожеж ліс. Протягом року будуть залісені інші ділянки на площі 41 га. На повне відновлення пошкодженого лісу знадобиться близько 40-50 років.

Участь у відновлені лісу у Богуславі взяли представники економічного та екологічного комітетів парламенту, голова Київської ОВА, місцева громада, деревообробники, представників ДСНС. Гостям також показали залишки ще не розробленого бурелому.

Гендиректор ДП "Ліси України" відзначив, що нарешті необхідність змін до законодавства, яке ускладнює лісовідновлення, усвідомлюють не лише лісівники, а й народні депутати, керівництво регіонів, місцеві громади та бізнес.

Про проєкт "Зелена країна"

У червні 2021 року Зеленський підписав указ про реалізацію в Україні проєкту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні. Мета проєкту – за десять років збільшити площу лісів в Україні на 1 млн га і висадити 1 млрд дерев.

"Зелена країна" – це не політичний, а суто екологічний проєкт для збереження довкілля, заявив президент під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія".

"Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев", — наголосив голова держави.

Нагадаємо, за два тижні другого кварталу 2025 року господарства ДП "Ліси України" реалізували 723 тис. куб. м деревини на суму 3 млрд грн, що вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.