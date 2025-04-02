Наглядова рада держкомпанії "Ліси України" обрала голову: хто її очолив

Наглядова рада “Лісів України” обрала Олексія Кучера головою на своєму першому засіданні. Крім того, були створені комітети з аудиту та з питань призначення та винагород посадовим особам.



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Про це йдеться на сторінці ДП "Ліси України" у Facebook.

Як зазначив новообраний голова Олексій Кучер, у наглядовій раді зібралась дуже сильна команда фахівців з великим досвідом. Є спільне розуміння викликів, з якими стикаються "Ліси України", та напрямів розвитку підприємства. Ідей та планів безліч. За два роки роботи, за його словами, підприємство досягло значного прогресу, але, безумовно, ще є напрямки для розвитку.

До складу комітету з питань аудиту увійшли Янне Харьюнпаа (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер.

До комітету з питань призначень та винагород - Маркіян Витвицький (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер.

Також повідомляється, що під час перебування у Києві члени Наглядової ради зустрілись із командою компанії та визначили найважливіші питання для спільної роботи. Це корпоратизація, автоматизація системи управління та виробничих процесів, ініціювання внесення змін до нормативної бази задля більш повноцінного використання потенціалу лісового господарства.

Під час візиту до Столичного лісового офісу члени Наглядової ради ознайомилися з роботою лісових господарств. Вони побачили будівництво нової лісової дороги, процес відвантаження лісопродукції, протипожежну техніку та систему моніторингу на лісопожежній станції. Крім того, вони взяли участь у висадці молодих дерев.

Наглядова рада "Лісів України"

В січні 2025 року Кабмін затвердив кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії "Ліси України". До наглядової ради увійшли троє незалежних членів та один представник держави.

Маркіян Витвицький працював у Міністерстві природних ресурсів та лісового господарства Канади, є членом Правління Канадсько-української торгової палати.

працював у Міністерстві природних ресурсів та лісового господарства Канади, є членом Правління Канадсько-української торгової палати. Робертс Стріпніекс був головою наглядової ради та генеральним директором державного АТ "Латвійські державні ліси", членом виконавчої ради та аудиторського комітету Європейської асоціації керівників державних лісових господарств. Працював у Міністерстві сільського господарства і Міністерстві лісового господарства Латвійської республіки.

був головою наглядової ради та генеральним директором державного АТ "Латвійські державні ліси", членом виконавчої ради та аудиторського комітету Європейської асоціації керівників державних лісових господарств. Працював у Міністерстві сільського господарства і Міністерстві лісового господарства Латвійської республіки. Янне Харьюнпяя працює генеральним директором Східного офісу фінської промисловості. Був членом наглядової ради Ощадбанку, експертом і консультантом МВФ та Світового банку.

працює генеральним директором Східного офісу фінської промисловості. Був членом наглядової ради Ощадбанку, експертом і консультантом МВФ та Світового банку. Олексій Кучер очолює Державну регуляторну службу України. Був головою Харківської обласної державної адміністрації, народним депутатом України дев’ятого скликання.

Нагадаємо, за два тижні другого кварталу 2025 року господарства ДП "Ліси України" реалізували 723 тис. куб. м деревини на суму 3 млрд грн, що вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.