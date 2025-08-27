Мошенники в сговоре с налоговиками обманули предприятия более чем на 70 млн грн, выдавая себя за агротрейдеров

Завершено досудебное расследование по преступной организации, которая мошенническим путем завладела почти 70 млн. грн. предприятий аграрной сферы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в состав группировки входили более 15 человек, в том числе ранее судимые. Руководил ими житель Днепра. Схема действовала по всей Украине, а ее успеху способствовали работники Восточного межрегионального управления Государственной налоговой службы (ГНС).

В течение 2018-2022 годов они мошенническим путем завладели средствами четырех аграрных предприятий на сумму более 69,9 млн грн и пытались незаконно получить еще 52 млн грн.

Механизм схемы

из-за коррупционных связей в Государственной налоговой службе подозреваемые получали из баз данных сведения о компаниях;

производили поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета от имени реальных предприятий;

представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, убеждали производителей сельхозпродукции заключать "выгодные" договоры по завышенным ценам;

обманутые предприятия перечисляли средства на подставные счета, а для прикрытия оформлялись фальшивые бухгалтерские документы;

полученные деньги немедленно переводили на другие счета и снимали наличными, в большинстве своем под видом "заработной платы".

Действия участников организации квалифицированы по ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 УК Украины. Самая тяжелая санкция предусматривает до 12 лет оплаты свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства. Значительная часть из них касается деятельности должностных лиц госпредприятия "Леса Украины".