Новини
Шахраї у змові з податківцями ошукали підприємства на понад 70 млн грн, видаючи себе за агротрейдерів

ДБР
Слідчі розкрили аферу на 70 млн грн/Державне бюро розслідувань

Завершено досудове розслідування щодо злочинної організації, яка шахрайським шляхом заволоділа майже 70 млн грн підприємств аграрної сфери.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, до складу угруповання входили понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі. Керував ними мешканець Дніпра. Схема діяла по всій Україні, а її успіху сприяли працівники Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби (ДПС).

Упродовж 2018–2022 років вони шахрайським шляхом заволоділи коштами чотирьох аграрних підприємств на суму понад 69,9 млн грн та намагалися незаконно отримати ще 52 млн грн.

Механізм схеми

  • через корупційні зв’язки в Державній податковій службі підозрювані отримували з баз даних відомості про компанії;
  • виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств;
  • представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати "вигідні" договори за завищеними цінами;
  • ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для "прикриття" оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи;
  • отримані гроші негайно переказували на інші рахунки й знімали готівкою, здебільшого під виглядом "заробітної плати".
Дії учасників організації кваліфіковано за ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 КК України. Найтяжча санкція передбачає до 12 років оплати волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства. Значна частина з них стосується діяльності посадових осіб держпідприємства “Ліси України”.

Автор:
Тетяна Бесараб