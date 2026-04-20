Розкрадання 14,7 млн грн на деревині для ЗСУ: правоохоронці провели 38 обшуків в 11 регіонах

слідчі дії
Правоохоронці викрили зловживання при закупівлях деревини для потреб оборони / Офіс генерального прокурора України

У межах програми "Нечесні закупівлі" 15 квітня 2026 року прокурори провели слідчі дії щодо порушень під час закупівлі деревини для оборонного сектору. Операція відбулася у місті Києві та 10 областях. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці провели 38 обшуків у столиці, а також Вінницькій. Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

слідчі дії / Офіс генерального прокурора України

Під час слідчих дій вилучили засоби зв’язку, оргтехніку, службову документацію, чорнові записи. За даними слідства, дії посадових осіб завдали державі збитків на суму понад 14,7 млн грн.

Список осіб, яким повідомлено про підозру:

  • колишній керівник квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ); 
  • начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини; 
  • керівники державних підприємств; 
  • інженер відділу матеріально-технічного забезпечення Харківського КЕУ.

Зокрема, інженеру Харківського КЕУ інкримінують неналежне виконання обов’язків, що призвело до закупівлі деревини за завищеними цінами зі збитками понад 10 млн грн. Колишньому начальнику Київського КЕУ закидають службову недбалість, через яку бюджет втратив близько 2 млн грн. Начальнику служби тилу військової частини повідомлено про підозру у зловживанні становищем при закупівлі деревини твердих порід, що спричинило збитки на 1,2 млн грн.

Довідково

Програма "Нечесні закупівлі" координується Офісом генерального прокурора для контролю за використанням бюджетних коштів у сфері оборони. Подібні розслідування базуються на аналізі даних системи Prozorro та внутрішніх аудитах Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 17 квітня Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції провів масштабну операцію з викриття корупційних схем у сфері забезпечення Збройних Сил України паливною деревиною. Правоохоронці провели 49 обшуків на території Києва та 15 областей країни.

Тетяна Ковальчук